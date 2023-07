Boxe, Giochi Europei 2023: Aziz Abbes Mouhiidine e la spinta dell’Italia con quattro pass olimpici

Alla fine sono quattro i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 che l’Italia riesce a portare a casa attraverso i Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska. Così hanno deciso i due ring della Nowy Targ Arena, che delle belle soddisfazioni al nostro Paese le ha regalate.

Il punto più alto l’ha chiaramente toccato Aziz Abbes Mouhiidine, che si è tolto ben più di una soddisfazione: ha vinto senza avere alcun tipo di problema reale e, alla fine, si è anche concesso un momento molto bello in termini di vita privata. La felicità, in sostanza, è tutto quel che conta ed arriva nel momento migliore della carriera di un uomo che figurerà inevitabilmente tra le punte di diamante azzurre in terra parigina.

L’Italia, per il resto, non ha raggiunto altre finali. Certo, ce la si aspettava da Irma Testa, ma il suo obiettivo in fin dei conti l’ha già raggiunto: essere per la terza volta alle Olimpiadi. Conta, nella sostanza, infinitamente di più riuscire a difendere quella medaglia di bronzo portata a casa in quel di Tokyo, la prima nella storia del pugilato femminile italiano. Che però lei punti ad ancor di più è abbastanza chiaro.

Sono state altre due le carte conquistate. Una se l’è presa con gli interessi Giordana Sorrentino, che però si è trovata a sbattere sulla solita Buse Naz Cakiroglu, autentico riferimento in Europa e non solo dei 50 kg, mentre l’altra non erano stati in molti a pronosticarla. Salvatore Cavallaro, negli 80 kg, è peraltro stato il primo a raggiungere il pass, nonché l’uomo in grado di “rompere” definitivamente quello che è stato il fatal zero del Giappone.

L’Italia può definire tutto sommato positiva quest’esperienza, perché portare otto uomini ai quarti significa aver comunque costruito qualcosa in questi anni. Nondimeno, anche i cinque podi (un oro e quattro bronzi) rendono il nostro Paese terzo per quantità nella disciplina, dietro soltanto a Francia e Turchia e in parità con l’Irlanda che sta producendo un interessante movimento pugilistico. Dei 17 Paesi che hanno conquistato almeno un posto per Parigi 2024, l’Italia è inoltre il quarto per quantità (davanti sempre Francia, Turchia e Irlanda). In sostanza, in vista di quelli che saranno i tornei di qualificazione mondiale del prossimo anno, c’è del buono da poter raccogliere e sviluppare.

Foto: European Games 2023