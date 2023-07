Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine stupisce con una proposta dopo l’oro ai Giochi Europei

Giornata memorabile in Polonia per Aziz Abbes Mouhiidine, che ha dominato in lungo e in largo la Finale dei pesi massimi aggiudicandosi la medaglia d’oro nella boxe ai Giochi Europei 2023. Una prestazione scintillante quella messa in evidenza dal 24enne campano, che ha inflitto una dura lezione al coriaceo irlandese Jack Marley imponendosi nettamente ai punti con un 30-27 unanime.

L’azzurro, dopo la grande delusione per la controversa sconfitta nell’atto conclusivo dei recenti Mondiali di Tashkent contro il russo Gadzhimagomedov (premiato in quel caso immeritatamente dalla giuria), si è riscattato prontamente confermandosi sul tetto del Vecchio Continente per il secondo anno di seguito (fu oro anche agli Europei di Yerevan nel 2022) e strappando la qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Al termine della finale odierna, Mouhiidine ha poi stupito tutti rivolgendosi ad una telecamera e facendo la proposta di matrimonio alla storica fidanzata marchigiana (e compagna di squadra in Nazionale) Carlotta Paoletti. In attesa di scoprire la risposta di quest’ultima, il vice-campione iridato può festeggiare un altro titolo in bacheca con la consapevolezza di avere il potenziale per centrare il bersaglio grosso anche tra un anno in Francia (giurie permettendo).

Foto: European Games 2023