Lotta, Raul Caso supera i ripescaggi e vince la medaglia di bronzo nei 74 kg agli Europei Under 20

Acuto importante per l’Italia nella giornata di chiusura dei Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica 2023, andati in scena questa settimana sulle materassine di Chisinau (in Moldavia). Dopo la strepitosa vittoria di Aurora Russo nei 59 kg, quest’oggi è arrivata infatti la seconda medaglia complessiva per la spedizione azzurra grazie a Raul Caso.

Il nativo di Brescia classe 2005 arricchisce ulteriormente dunque il suo notevole palmares giovanile confermandosi un prospetto molto interessante per lo stile libero tricolore. Il diciottenne italiano, sconfitto ieri per un’incollatura ai quarti dall’armeno Hayk Papikyan, è stato in grado di superare ai recuperi il polacco Fabian Niedzwiedki (8-0) e nella finalina l’austriaco Mukhammad Inshapiev per manifesta superiorità.

Appuntamento solo rimandato comunque per il suo primo titolo internazionale in un grande evento, dopo 3 argenti e 2 bronzi tra Europei e Mondiali giovanili. Nella categoria di Caso, i 74 kg, si è messo al collo la medaglia d’oro il tedesco Stas David Wolf dopo l’affermazione nell’atto conclusivo su Papikyan per 4-0. Nelle altre finali dell’ultima giornata hanno centrato il titolo europeo l’azero Jeyhun Allahverdiyev nei 61 kg, il francese Rakhim Magamadov negli 86 kg, l’armeno Knyaz Iboyan nei 92 kg e il turco Hakan Buyukcingil nei 125 kg.

Foto: Fijlkam