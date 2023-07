Boxe: Etinosa Oliha, da Asti alla sfida Mondiale IBO contro Alamos nei pesi medi

Questa sera, alla Unihalle di Wuppertal, in Germania, ci sarà un Mondiale IBO dei pesi medi a tinte italiane. Il piemontese Etinosa Oliha, infatti, sarà il primo azzurro a potersi battere per il vacante titolo in questione, quando si troverà di fronte il cileno Julio Alamos, un pugile che è imbattuto da 16 combattimenti.

I fatti che hanno portato a tale situazione riguardano soprattutto Gennady Golovkin. GGG, infatti, avrebbe dovuto sfidare obbligatoriamente in quota IBF Esquiva Falcao, brasiliano, ma ha rinunciato a quel titolo (e non soltanto a esso). In questo modo, in una serie di scalate, il tedesco di origini calabresi Vincenzo Gualtieri si è ritrovato contro Falcao per la corona IBF e, di riflesso, Oliha può ora combattere per un titolo iridato.

Ieri ci sono state le operazioni di peso, che hanno rilevato i 72,1 kg di Oliha contro i 72,3 di Alamos. L’astigiano è particolarmente motivato, perché è la più grande occasione che gli sia mai capitata, soprattutto dal momento che può infilare il maggiore tra i successi finora inanellati (17, senza sconfitta alcuna).

Oliha si è allenato di recente insieme al suo maestro Davide Greguoldo in quel di Mallorca, nella palestra Agon; tanta tecnica quella che è stata focalizzata nella fattispecie, per provare a portare questo alloro in Italia. In Germania le scommesse non si sbilanciano da una parte o dall’altra, pronunciandosi su un verdetto di sostanziale parità.

Foto: FPI