Mouhiidine-Marley oggi in tv, Finale Giochi Europei boxe 2023: orario, programma, streaming

Ancora un momento di gloria per Aziz Abbes Mouhiidine, in caccia del titolo dei Giochi Europei. A Cracovia, quest’oggi, il massimo esponente del pugilato tricolore maschile prova a portarsi a casa anche quest’alloro contro l’irlandese Jack Marley.

Non sono i Mondiali, certo, e comunque non potrà ripagare quello che è successo al tempo, ma gli European Games sono decisamente un buon obiettivo da raccogliere. E, peraltro, con questo ultimo atto sono arrivate anche le Olimpiadi, che vedranno il nostro pugile ancora tra i favoriti d’obbligo. All’altro angolo del ring, Marley arriva da campione nazionale e, soprattutto, da pugile in buonissima fiducia. E, in questo contesto, è sicuramente tra i più qualificati e meritevoli.

I Giochi Europei 2023 a tema boxe continueranno oggi. Di seguito il programma relativo alla finale dei 92 kg tra Aziz Abbes Mouhiidine e Jack Marley. Sarà possibile seguire le gare odierne su europeangames.tv in diretta streaming, attraverso i flussi dedicati ai due ring, al pari di ciascuna disciplina dell’edizione. Diretta prevista anche su Italia Team Tv (tv.italiateam.sport) sul canale 2.

CALENDARIO BOXE GIOCHI EUROPEI 2023 OGGI

Giovedì 1° luglio

19:30 Aziz Abbes Mouhiidine (ITA)-Jack Marley (IRE) – 92 kg uomini Finale

PROGRAMMA BOXE GIOCHI EUROPEI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: europeangames.tv, Italia Team Tv (tv.italiateam.sport, canale 2)

Foto: European Games 2023