BNL Italy Major Premier Padel 2023: svelati i due tabelloni

Nel cuore dello Stadio Nicola Pietrangeli, uno dei luoghi più iconici e suggestivi dello sport mondiale, nel tardo pomeriggio di oggi si è tenuta la cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali del BNL Italy Major Premier Padel 2023, primo atto ufficiale dell’atteso evento romano. All’interno dello Stadio intitolato alla leggenda del tennis italiano, circondato da 18 meravigliose statue in marmo bianco, sono stati compilati i main draw maschile e femminile dell’appuntamento di padel più atteso della stagione.

Alla presenza del Direttore del torneo Mauricio Rosciano, del Premier Padel Tour Director Adel Aref, del Premier Padel Tour Supervisor José Luis Martinez, del Supervisor Nicola Antonelli, della regina di questo sport Alejandra Salazar e del 24enne di casa Giulio Graziotti (che giocherà il torneo in coppia con Riccardo Sinicropi), sono stati svelati gli accoppiamenti dell’evento che, per la prima volta, si giocherà con la formula combined, con donne e uomini in campo contemporaneamente.

Le teste di serie numero 1 dei due tabelloni parlano spagnolo: Juan Lebron e Alejandro Galan, i re dell’edizione 2022, tornati a giocare uno al fianco dell’altro proprio in questa occasione dopo lo stop per infortunio di Lebron, guidano il seeding maschile; Ariana Sanchez e Paula Josemaria sono, invece, le giocatrici da battere nel tabellone femminile. Nove complessivamente le italiane in tabellone: le coppie Giulia Sussarello/Emily Stellato, Chiara Pappacena/Giorgia Marchetti, Valentina Tommasi /Caterina Baldi oltre a Carolina Orsi (che giocherà al fianco di Patti Llaguno), Carlotta Casali (insieme a Julia Polo) e Francesca Ligotti (che gioca insieme alla portoghese Castro). Nel tabellone maschile il tricolore sventola dieci volte grazie alle coppie Cassetta/Cremona (sorteggiati nella parte più alta del tabellone in rotta di collisione con Lebron/Galan), i fratelli Jensen, Graziotti/Sinicropi, Cattaneo/Di Giovanni, oltre a Perino (in coppia con l’argentino Lamperti) e Dominguez (in coppia con Cepero). Dopo 134 match e 9 giorni di spettacolo puro, il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro maggiori tornei padelistici al mondo insieme a Doha, Parigi e Monterrey, si concluderà domenica 16 luglio con le finali previste per la prima volta sul Campo Centrale.

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA – Il tabellone maschile è composto da 56 coppie, otto delle quali provenienti dalle qualificazioni; quello femminile, invece, è formato da 48 coppie, otto delle quali vincitrici dell’unico turno di qualificazione in programma lunedì. Le prime otto coppie teste di serie del tabellone e le prime 16 teste di serie nel femminile sono esentate dal primo turno ed entreranno in gara direttamente dal secondo turno di mercoledì. Questo il programma completo:

Domenica 9 luglio: 2° turno qualificazioni maschili

Lunedì 10 luglio: 1° turno maschile, turno unico qualificazioni femminili

Martedì 11 luglio: 1° turno maschile, 1° turno femminile

Mercoledì 12 luglio: 2° turno maschile, 2° turno femminile

Giovedì 13 luglio: ottavi di finale maschili, ottavi di finale femminili

Venerdì 14 luglio: quarti di finale maschili, quarti di finale femminili

Sabato 15 luglio: semifinali maschili, semifinali femminili

Domenica 16 luglio: finale femminile, finale maschile

Qui di seguito alcune dichiarazioni importanti sul sorteggio e sul torneo:

Luigi Carraro, Presidente FIP (Federazione Internazionale Padel): “I tabelloni composti dal sorteggio ci confermano che assisteremo a due tornei straordinari, ricchi di match avvincenti tra giocatrici e giocatori di talento. Ora abbiamo tutti gli elementi per rendere indimenticabile questo BNL Italy Major Premier Padel 2023”.

Mauricio Rosciano, Direttore del Torneo: “E’ una edizione storica, essere qui a presentare un torneo con uomini e donne in campo rappresenta un momento storico. Siamo in un tempio del tennis che sta diventando anche il tempio del padel. Felicissimi di avere qui con noi Alejandra che, nonostante un infortunio la tenga lontana dai campi, è voluta essere qui a testimonianza del momento storico. Avere la più forte giocatrice qui con noi è un onore. Ringrazio Premier Padel per aver scelto poco più di un anno fa Roma come una delle capitali del padel, e siamo orgogliosi di essere i primi a ospitare questo combined. Sarà una settimana indimenticabile”.

Adel Aref, Premier Padel Tour Director: “Roma è un luogo fantastico e questo site è speciale. Sono certo che sarà uno dei migliori eventi che avremo in questo 2023, non vediamo l’ora di accogliere il pubblico”.

Alejandra Salazar, numero 4 del mondo: “E’ un piacere per me essere qui. Avete ragione, è un momento storico. Mi sarebbe piaciuto tanto giocare questo torneo ma spero di esserci il prossimo anno. E’ un momento speciale per questo sport e sono certa che sarà un torneo fantastico”.

Giulio Graziotti: “Giocare al Foro mi rende l’uomo più felice del mondo, non so come reagirò alla mia prima partita su questi campi. Il nostro sorteggio? Poteva andar meglio ma ce la metteremo tutta”.

Foto: Giampiero Sposito/FITP