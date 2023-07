Beach volley, World Tour. Azzurri fuori agli ottavi dal Challenge di Espinho! Nicolai/Cottafava, che succede?

L’Italia esce di scena agli ottavi di finale del Challenge di Espinho in Portogallo e suona l’allarme rosso per la coppia federale di punta composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che sembra aver smarrito la strada maestra in questa fase della stagione, a un anno dai Giochi Olimpici, a tre mesi dal Mondiale in Messico e in piena qualificazione per Parigi 2024. La coppia azzurra esce per la seconda volta consecutiva negli ottavi di finale di un Challenge e non riesce a risalire la china, lanciando segnali contraddittori. Fuori anche Lupo/Rossi in qualificazione, Bianchi/Orsi Toth nei gironi e Bianchin/Scampoli agli ottavi di finale.

Nicolai/Cottafava avevano iniziato bene la loro avventura portoghese vincendo 2-0 (21-12, 21-11) la sfida con i thailandesi Pithak/Poravid e ancora 2-0 (22-20, 21-17) la finale del girone contro i padroni di casa lusitani Pedrosa/Campos. Il torneo, che sembrava indirizzato verso la destinazione sperata, si è bruscamente interrotto con una sconfitta netta quanto inattesa contro i lituani Stankevicius/Knasas, coppia di buon livello ma sicuramente non irresistibile. I lituani hanno vinto in due set, dominato il primo con il punteggio di 21-12, più equilibrato il secondo con il punteggio di 21-18.

Torneo di buon livello per Bianchin/Scampoli con qualche rammarico per l’ottavo di finale perso ai vantaggi del tie break contro le spagnole Álvarez/Moreno. Le azzurre avevano iniziato con una bella vittoria 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) contro le lituane Paulikiene/Raupelyte e poi si sono fermate davanti alle forti brasiliane Barbara/Carol, vittoriose 2-0 (21-16, 21-15) nella finale del girone. Tiratissimo l’ottavo di finale con le iberiche che hanno vinto il primo set 21-18, hanno ceduto alle azzurre nel secondo 21-16 e nel tie break, dopo due match ball annullati si sono imposte con il punteggio di 18-16.

Fuori al primo turno la coppia appena formata Reka Orsi Toth/Bianchi che aveva ricevuto una wild card. Nella semifinale del girone le azzurre hanno impegnato a fondo le forti brasiliane Barbara/Carol perdendo con il punteggio di 2-1 (21-17, 17-21, 15-11), mentre nella finale che valeva la permanenza nel torneo si sono arrese nettamente alle lituane Paulikiene/Raupelyte con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-16). Usciti nel primo turno della qualificazione Lupo7Rossi, sconfitti 2-0 (21-18, 21-18) dai francesi Cattet/Barthelemy.

ESPINHO

Primo turno qualificazioni femminili: González/Guidarelli (Esp)-Suzuka/Reika (Jpn) 1-2 (19-21, 21-15, 14-16), Erika/Michelle (Par)-Megan/Nicole (Can) 0-2 (18-21, 10-21), Shiba/Maruyama (Jpn)-Taiana Lima/Hegeile (Bra) 0-2 (17-21, 9-21), Ēbere/Konstantinova (Lat)-Liliana/Paula (Esp) 1-2 (19-21, 21-18, 8-15), Gutierrez/Flores (Mex)-Zana/Kraft 0-2 (14-21, 17-21), Dunarova/Resova (Cze)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 0-2 (16-21, 11-21), Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Christ/Van De Velde (Ger) 2-0 (21-16, 21-9), Schützenhöfer/Friedl (Aut)-Körtzinger/Kunst (Ger) 2-1 (21-15, 15-21, 15-11), Kraft/Stockman (Usa)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (Tha) 2-0 (21-9, 21-11), Sude/Schneider (Ger)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-1 (14-21, 23-21, 15-9), Placette/Richard (Fra)-Ines/Eunice (Por) 2-0 (21-10, 21-8), Coelho/Maia (Por)-Savvy/Toni (Usa) 0-2 (13-21, 17-21), Carro/Lobato (Esp)-Pavan/McBain (Can) 0-2 (15-21, 14-21), Bauer/Horton (Usa)-Klinger/Klinger (Usa) 1-2 (16-21, 21-13, 13-15), Van Driel/Piersma (Ned)-Najul/Peralta (Arg) 2-0 (21-12, 21-11)

Secondo turno qualificazioni femminili: Zana/Kraft (Usa)-Liliana/Paula (Esp) 0-2 (15-21, 14-21), Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 1-2 (22-20, 10-21.11-15), Megan/Nicole (Can)-Suzuka/Reika (Jpn) 2-0 (21-16, 21-13), Ittlinger/Borger (Ger)-Taiana Lima/Hegeile (Bra) 0-2 (14-21, 16-21), Pavan/McBain (Can)-Savvy/Toni (Usa) 2-1 (13-21, 22-20, 15-12), Van Driel/Piersma (Ned)-Klinger/Klinger (Aut) 1-2 (17-21, 21-17, 12-15), Kraft/Stockman (Usa)-Schützenhöfer/Friedl (Aut) 2-0 (21-18, 21-9), Placette/Richard (Fra)-Sude/Schneider (Ger) 2-0 (21-16, 21-10)

Primo turno qualificazioni maschili: Samoilovs/Smedins (Lat)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (12-21, 17-21), Bello/Bello (Eng)-Cory/Field (Usa) 0-2 (17-21, 18-21), Dumek/Sedlak (Cze)-Elazar/Ohana (Isr) 2-1 (23-21, 15-21, 15-13), Maia/Leite (Por)-Pithak/Poravid (Tha) 0-2 (15-21, 12-21), Sarabia/Virgen (Mex)-Surin/Dunwinit (Tha) 2-0 (21-16, 19-21), Rudol/Lewandowski (Pol)-Huerta/Huerta (Esp) 0-2 (17-21, 19-21), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Pfretzschner/Winter (Ger) 2-1 (18-21, 21-19, 15-10), Cattet/Barthelemy (Fra)-Lupo/Rossi (Ita) 2-0 (21-18, 21-18), Seidl/Pristauz (Aut)-Crabb/Sander (Usa) 1-2 (37-39, 21-16, 17-19), Bialokoz/Batrane (Eng)-Ermacora/Waller (Aut) 0-2 (16-21, 11-21), Crabb/Brunner (Usa)-Sebastiao/Ze Pedro (Por) 2-0 (21-12, 21-16), Sepka/Semerad (Cze)-Métral/Haussener (Sui) 0-2 (17-21, 18-21), Brewster/Friend (Usa)-Aye/Aye (Fra) 0-2 (19-21, 18-21), Kantor/Zdybek (Pol)-Oliva/Trousil (Cze) 2-0 (21-16, 21-15).

Secondo turno qualificazioni maschili: Sarabia/Virgen (Mex)-Pithak/Poravid (Tha) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Huerta/Huerta (Esp) 2-0 (26-24, 21-12), Cory/Field (Usa)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 1-2 (21-18, 24-26, 11-15), Hodges/Schubert (Aus)-Dumek/Sedlak (Cze) 2-0 (21-19, 21-17), Kantor/Zdybek (Pol)-Aye/Aye (Fra) 2-1 (19-21, 21-19, 15-10), Crabb/Sander (Usa)-Cattet/Barthelemy (Fra) 2-1 (18-21, 21-12, 15-9), Crabb/Brunner (Usa)-Ermacora/Waller (Aut) 2-0 (21-13, 21-11), Métral/Haussener (Sui)-McHugh/Burnett (Aus) 1-2 (21-11, 20-22, 16-18)

Semifinali gironi femminili. Pool B: Gallay/Pereyra (Arg)-Placette/Richard (Fra) 0-2 (17-21, 15-21), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Megan/Nicole (Can) 1-2 (17-21, 21-17, 11-15). Pool A: Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Bianchin/Scampoli (Ita) 1-2 (19-21, 21-19, 12-15), Carol/Barbara (Bra)-Orsi Toth/Bianchi (Ita) 2-1 (17-21, 21-8, 15-13). Pool D: Andressa/Vitoria (Bra)-Hermannova/Stochlova (Cze) 2-1 (21-16, 23-25, 17-15), Xue/Xia (Chn)-Taiana Lima/Hegeile (Bra) 2-0 (21-11, 28-26). Pool C: Scoles/Flint (Usa)-Liliana/Paula (Esp) 2-0 (21-13, 21-19), Agatha/Rebecca (Bra)-Pavan/McBain (Can) 2-1 (13-21, 21-16, 15-11). Pool F: Álvarez/Moreno (Esp)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (21-19, 23-25, 15-10), Pinheiro/Castro (Por)-Kraft/Stockman (Usa) 0-2 (11-21, 17-21). Pool E: Tainá/Victoria (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-1 (21-13, 23-25, 15-9), Kotnik/Lovsin (Slo)-Ahtainen/Lahti (Fin) 0-2 (14-21, 18-21).

Finali primo posto gironi femminili: Placette/Richard (Fra)-Megan/Nicole (Can) 1-2 (14-21, 21-18, 9-15), Bianchin/Scampoli (Ita)-Carol/Barbara (Bra) 0-2 (16-21, 15-21), Andressa/Vitoria (Bra)-Xue/Xia (Chn) 2-0 (21-16, 21-19), Scoles/Flint (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-17, 21-18), Álvarez/Moreno (Esp)-Kraft/Stockman (Usa) 1-2 (10-21, 21-16, 14-16), Tainá/Victoria (Bra)-Ahtainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-17, 22-20)

Finali terzo posto gironi femminili: Gallay/Pereyra (Arg)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 1-2 (21-23, 23-21, 9-15), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Orsi Toth/Bianchi (Ita) 2-0 (21-11, 21-16), Hermannova/Stochlova (Cze)-Taiana Lima/Hegeile (Bra) 1-2 (21-18, 23-25, 7-15), Liliana/Paula (Esp)-Pavan/McBain (Can) 0-2 (19-21, 17-21), Klinger/Klinger (Aut)-Pinheiro/Castro (Por) 2-0 (21-17, 21-13), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Kotnik/Lovsin (Slo) 2-0 (21-16, 21-19).

Play-off femminili: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (22-20, 21-19), Pavan/McBain (Can)-Taiana Lima/Hegeile (Bra) 2-1 (21-18, 14-21, 15-11).

Ottavi di finale femminili: Tainá/Victoria (Bra)-Placette/Richard (Fra) 1-2 (21-14, 19-21, 13-15), Andressa/Vitoria (Bra)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (14-21, 21-17, 15-6), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Kraft/Stockman (Usa) 1-2 (22-24, 21-12, 11-15), Xue/Xia (Chn)-Scoles/Flint (Usa) 2-0 (21-14, 21-17), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Megan/Nicole (Can) 2-0 (26-24, 21-17), Ahtiainen/Lahti (Fin)-Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15), Álvarez/Moreno (Esp)-Bianchin/Scampoli (Ita) 2-1 (21-18, 16-21, 18-16), Carol/Barbara (Bra)-Pavan/McBain (Can).

Semifinali gironi maschili. Pool B: Herrera/Gavira (Esp)-Mol/Berntsen (Nor) 0-2 (20-22, 18-21), Schalk/Bourne (Usa)-Canet/Rotar (Fra) 2-0 (21-16, 21-14). Pool A: Crabb/Brunner (Usa)-Varenhorst/Luini (Ned) 2-0 (22-20, 21-15), Hodges/Schubert (Aus)-Crabb/Sander (Usa) 1-2 (21-13, 19-21, 8-15). Pool D: Evandro/Arthur (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 1-2 (21-19, 19-21, 9-15), Van De Velde/Immers (Ned)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (24-26, 17-21). Pool C: McHugh/Burnett (Aus)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-1 (21-15, 20-22, 15-11), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Krattiger/Breer (Sui) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13). Pool F: Cottafava/Nicolai (Ita)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-12, 21-11), Pedrosa/Campos (Por)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (22-20, 24-22). Pool E: Hörl/Horst (Aut)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 2-0 (21-19, 21-16), Popov/Reznik (Ukr)-Kantor/Zdybek (Pol) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15)

Finali primo posto gironi maschili: Mol/Berntsen (Nor)-Schalk/Bourne (Usa), Crabb/Brunner (Usa)-Crabb/Sander (Usa), Evans/Budinger (Usa)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 2-0 (21-17, 21-16), McHugh/Burnett (Aus)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 1-2 (18-21, 21-19, 12-15), Cottafava/Nicolai (Ita)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (26-24, 21-16), Hörl/Horst (Aut)-Kantor/Zdybek (Pol) 0-2 (13-21, 11-21)

Finali terzo posto gironi maschili: Herrera/Gavira (Esp)-Canet/Rotar (Fra) 2-0 (21-17, 21-19), Varenhorst/Luini (Ned)-Hodges/Schubert (Aus) 0-2 (22-24, 17-21), Evandro/Arthur (Bra)-Van De Velde/Immers (Ned) 2-1 (21-17, 20-22, 15-11), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Krattiger/Breer (Sui) 2-1 (17-21, 21-19, 15-12), Pithak/Poravid (Tha)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-1 (21-17, 19-21, 18-16), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (21-15, 19-21, 11-15)

Play-off maschili: Popov/Reznik (Ukr)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-14, 21-17), Evandro/Arthur (Bra)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-16, 21-18).

Ottavi di finale maschili: Cottafava/Nicolai (Ita)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (12-21, 18-21), Kantor/Zdybek (Pol)-Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (21-17, 21-17), Herrera/Gavira (Esp)-Vitor Felipe/Renato (Bra) (18-21, 21-18), Crabb/Brunner (Usa)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-17, 21-10), Popov/Reznik (Ukr)-Crabb/Sander (Usa), Hörl/Horst (Aut)-Pedrosa/Campos (Por), McHugh/Burnett (Aus)-Schalk/Bourne (Usa), Mol/Berntsen (Nor)-Evandro/Arthur (Bra).

LEUVEN

Si gioca a Leuven in Belgio un Future maschile e femminile dove non sono presenti coppie femminili. Torneo allineato agli ottavi di finale con tanto Belgio in campo. Questi i risultati finore.

Primo turno qualificazioni femminili: Vergara/Izuzquiza (Esp)-Glagau/Glagau (Can) 2-0 (21-18, 21-15), Sonneville/Konink (Ned)-Dumont/Vervloet (Bel) 2-0 (21-8, 21-17), Amanda/Ohlsson (Chi)-Dupin/Lusson (Fra) 0-2 (15-21, 9-21), Beattie/Coutts (Sco)-Overwater/Cramer (Ned) 0-2 (18-21, 11-21).

Secondo turno qualificazioni femminili: Sonneville/Konink (Ned)-Sakai/Miharu (Jpn) 0-2 (14-21, 19-21), Zobrist/Bossart (Sui)-Vergara/Izuzquiza (Esp) 0-2 (16-21, 17-21), Overwater/Cramer (Ned)-Van Vegten/Poiesz (Ned) 2-0 (21-12, 21-11), Bekhuis/Bröring (Ned)-Dupin/Lusson (Fra) 2-0 (26-24, 21-17)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Zobrist/Bossart (Sui)-Bekhuis/Bröring (Ned) 1-2 (17-21, 21-13, 8-15), Navas/Gonzalez (Pur)-Ruysschaert/Vandesteene (Bel) 1-2 (19-21, 21-11, 12-15). Pool B: Bentele/Lutz (Sui)-Sakai/Miharu (Jpn) 2-1 (19-21, 23-21, 15-6), Zeng/Lin (Chn)-Van Deun/Coens (Bel) 2-0 (21-14, 21-10). Pool C: Johnson/Phillips (Aus)-Bex/Piret (Bel) 2-1 (21-17, 19-21, 15-7), Sinisalo/Parkkinen (Fin)-Overwater/Cramer (Ned) 1-2 (21-23, 21-13, 13-15). Pool D: Stevens/Bettenay (Aus)-Kernen/Niederhauser (Sui) 0-2 (18-21, 16-21), Vd Vonder/Maertens (Bel)-Vergara/Izuzquiza (Esp) 0-2 (14-21, 19-21)

Finali primo posto gironi femminili: Bekhuis/Bröring (Ned)-Ruysschaert/Vandesteene (Bel) 1-2 (18-21, 23-21, 6-15), Bentele/Lutz (Sui)-Zeng/Lin (Chn) 1-2 (19-21, 21-18, 11-15), Johnson/Phillips (Aus)-Overwater/Cramer (Ned) 2-0 (22-20, 21-18), Kernen/Niederhauser (Sui)-Vergara/Izuzquiza (Esp) 1-2 (21-19, 18-21, 12-15)

Finali terzo posto gironi femminili: Zobrist/Bossart (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur) 0-2 (16-21, 13-21), Sakai/Miharu (Jpn)-Van Deun/Coens (Bel) 2-1 (21-16, 22-24, 15-11), Bex/Piret (Bel)-Sinisalo/Parkkinen (Fin) 2-0 (25-23, 21-17), Stevens/Bettenay (Aus)-Vd Vonder/Maertens (Bel) 1-2 (15-21, 21-18, 14-16)

Ottavi di finale femminili: Navas/Gonzalez (Pur)-Bentele/Lutz (Sui) 0-2 (16-21, 16-21), Vd Vonder/Maertens (Bel)-Overwater/Cramer (Ned), Kernen/Niederhauser (Sui)-Bex/Piret (Bel), Bekhuis/Bröring (Ned)-Sakai/Miharu (Jpn)

Primo turno qualificazioni maschili: Nijeboer/Heemskerk (Ned)-Day/Cuzmiciov (Isr) 0-2 (18-21, 18-21), Chouikh/Altwies (Fra)-Köstler/Köstler (Aut) 1-2 (14-21, 21-15, 13-15), Feltrer/Pérez (Esp)-Groenewold/Van Der Loo (Ned) 1-2 (20-22, 22-20, 8-15), Piippo/Topio (Fin)-Nijland/Verberne (Ned) 0-2 (16-21, 17-21), Solheim/Ruud (Nor)-Gleed/Jones 2-1 (18-21, 21-16, 15-13), Tocs/Bulgacs (Lat)-Peters/Humblet (Bel) 2-0 (21-13, 22-20), Vandecaveye/Maddens (Bel)-Sagstetter/Sagstetter (Ger) 0-2 (13-21, 16-21), Petik/Dóczi (Hun)-Kufa/Melmuka (Cze) 0-2 (18-21, 14-21),

Secondo turno qualificazioni maschili: Nijland/Verberne (Ned)-Groenewold/Van Der Loo (Ned) 2-0 (28-26, 21-16), Köstler/Köstler (Aut)-Day/Cuzmiciov (Isr) 2-1 (21-14, 17-21, 15-10), Kufa/Melmuka (Cze)-Sagstetter/Sagstetter (Ger) 0-2 (18-21, 15-21), Tocs/Bulgacs (Lat)-Solheim/Ruud (Nor) 2-1 (18-21, 21-17, 15-5).

Semifinali gironi maschili. Pool A: Azaad/Bueno (Arg)-Tocs/Bulgacs (Lat) 2-1 (21-18, 13-21, 15-11), Vandecaveye/Vandecaveye (Bel)-Köstler/Köstler (Aut) 2-1 (19-21, 21-15, 16-14). Pool B: Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Goset/Laenen (Bel) 2-0 (21-17, 21-9), Heidrich/Dillier (Sui)-Nijland/Verberne (Ned) 2-0 (21-14, 21-11). Pool C: Zürcher/Jordan (Sui)-Just/Wüst (Ger) 2-0 (21-16, 21-15), Plavins/Samoilovs (Lat)-Hendrikx/Vercauteren (Bel) 2-0 (21-12, 21-11). Pool D: Amieva/Aveiro (Arg)-Witvrouwen/Van Langendonck (Bel) 2-0 (21-17, 21-16), Sengers/Boehlé (Ned)-Takken/Bushby (Aus) 2-0 (21-19, 21-19)

Finali primo posto gironi maschili: Azaad/Bueno (Arg)-Vandecaveye/Vandecaveye (Bel) 2-1 (21-23, 21-13, 15-9), Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Heidrich/Dillier (Sui) 1-2 (16-21, 21-15, 10-15), Zürcher/Jordan (Sui)-Plavins/Samoilovs (Lat) 2-0 (21-18, 21-19), Amieva/Aveiro (Arg)-Sengers/Boehlé (Ned) 0-2 (19-21, 16-21)

Finali terzo posto gironi maschili: Tocs/Bulgacs (Lat)-Köstler/Köstler (Aut) 0-2 (17-21, 13-21), Goset/Laenen (Bel)-Nijland/Verberne (Ned) 1-2 (16-21, 21-19, 12-15), Just/Wüst (Ger)-Hendrikx/Vercauteren (Bel) 2-0 (21-14, 21-16), Witvrouwen/Van Langendonck (Bel)-Takken/Bushby (Aus) 2-0 (21-16, 21-16)

Ottavi di finale maschile: Nijland/Verberne (Ned)-Azaad/Bueno (Arg), Witvrouwen/Van Langendonck (Bel)-Plavins/Samoilovs (Lat), Sagstetter/Sagstetter (Ger)-Just/Wüst (Ger), Amieva/Aveiro (Arg)-Tocs/Bulgacs (Lat)

Foto Fivb