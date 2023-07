Basket femminile, Mondiali U19 2023: Italia ko all’esordio contro il Giappone

Inizia con una sconfitta il Mondiale Under 19 2023 per l’Italbasket femminile. Le Azzurre vengono battute dal Giappone per 92-71, in un match in salita fin dalle prime battute. Si ritorna in campo domani alle 14:45 contro la Lituania, per provare a reagire dopo il ko odierno.

Per l’Italia 22 punti di una mai doma Eleonora Villa, insieme ai 14 di Adele Maria Cancelli. Tra le giapponesi, invece, 18 punti di Sasaka e 12 equamente divisi tra Yamamoto, Tsuno ed Owaki.

Partenza micidiale delle nipponiche (5-0), con le Azzurre che provano a reagire rimanendo in scia grazie a due triple di Eleonora Villa (13-10). Le avversarie ritrovano però gioco e punti riprendendo un margine di sicurezza (24-19), toccando anche la doppia cifra di vantaggio alla prima pausa breve (29-19).

Nel secondo quarto l’Italia accenna una timida reazione ritornando sotto il -10 (31-23), ma il Giappone non si scompone e torna nuovamente a spingere sull’acceleratore con Tsuno e Sakada (40-25). Le ragazze tricolori faticano a segnare in attacco ed al contempo contenere lo strapotere delle asiatiche, ritrovandosi anche sotto di quindici lunghezze poco prima della seconda sirena (44-29). Due triple in fila di Blasich e Caloro provano a suonare la carica per il 46-35 con cui si va all’Inter allo lungo.

Nella terza frazione il copione del match non cambia: il Giappone mantiene elevati i giri del proprio motore e ritocca il massimo vantaggio a +21 (56-35), con le ragazze tricolori che non riescono a rientrare in partita provando ad impensierire le avversarie. Eleonora Villa si mette in proprio e prova a scuotere le compagne (59-42), ma Tsuno poco dopo è glaciale dall’arco e spara la tripla del +24 che costringe il CT azzurro a chiamare immediatamente timeout (70-46). È ancora la sorella di Matilde a suonare la carica dalla lunetta (77-50), ma il piazzato di Sawa vale il 79-51 con cui va in archivio anche il terzo quarto.

Nel parziale conclusivo il Giappone si preoccupa di amministrare l’enorme vantaggio accumulato nei 30’ precedenti, con l’Italia che cerca di rendere meno pesante il passivo. Due liberi di Ikeda valgono il +32 (85-53), con Cancelli che segna sei punti consecutivi che mantengono le Azzurre sotto i trenta punti di svantaggio (87-60). Il piazzato di Sasaka e la tripla di Caloro fissano così il punteggio finale sul 92-71 con cui il Giappone sorprende l’Italia al debutto nel Mondiale spagnolo: domani contro la Lituania servirà sicuramente una reazione per cancellare il ko di oggi.

Foto: fiba.basketball