Beach volley, World Tour 2023. Sconfitta indolore per Ranghieri/Carambula: sono già ai quarti!

Alex Ranghieri e Adrian Carambula non tradiscono mai. La coppia azzurra per il quarto torneo negli ultimi cinque disputati raggiunge i quarti di finale dell’Elite 16 e mette ancora più fieno in cascina nella corsa alla qualificazione olimpica. La coppia azzurra ha subito la prima sconfitta del torneo ma tutto sotto controllo per gli italiani che avevano bisogno di un set contro i brasiliani Evandro/Arthur per avere la certezza di essere primi nel girone.

Il set è arrivato subito con il successo nel primo parziale degli azzurri con il punteggio di 21-19. A quel punto la coppia italiana, già certa della qualificazione ai quarti di finale, ha alzato il piede dall’acceleratore ed ha subito la rimonta dei verde-oro che hanno vinto il secondo set 21-17 e il tie break 15-12. Gli azzurri sono in attesa della conclusione degli incontri dei gironi per conoscere i potenziali rivali nei quarti di finale.

Gironi maschili. Pool A. Grimalt/Grimalt (Chi)-Evans/Budinger (Usa) 1-2 (12-21, 25-23, 10-15), Mol/Sørum (Nor)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-17, 21-17). Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Evans/Budinger (Usa) 1-2 (21-15, 18-21, 10-15), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (23-21, 21-17). Mol/Sørum (Nor)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-8, 21-16), Grimalt/Grimalt (Chi)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 0-2 (19-21, 19-21)

Pool B. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-1 (16-21, 21-19, 15-12). Partain/Benesh (Usa)-Immers/De Groot (Ned) 2-0 (21-16, 21-12). Immers/De Groot (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-1 (21-19, 14-21, 15-13), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-0 (21-19, 21-19). 23.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/De Groot (Ned). 0.00: Partain/Benesh (Usa)-Nicolaidis/Carracher (Aus).

Pool C. Ranghieri/Carambula (Ita)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 2-0 (21-17, 21-18), George/Andre (Bra)-Evandro/Arthur (Bra) 2-0 (21-15, 32-30). Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 1-2 (21-12, 15-21, 12-15), George/Andre (Bra)-Ranghieri/Carambula (Ita) 0-2 (15-21, 12-21). George/Andre (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 0-2 (18-21, 27-29), Ranghieri/Carambula (Ita)-Evandro/Arthur (Bra) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15).

Pool D. Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (30-28, 21-16). Ehlers/Wickler (Ger)-Dearing/Schachter (Can) 2-0 (21-15, 22-20). Ehlers/Wickler (Ger)-Cherif/Ahmed (Qat) 0-2 (15-21, 16-21). 20-30: Dearing/Schachter (Can)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 0-2 (23-25, 19-21). 0.30: Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 1.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Dearing/Schachter (Can).

Gironi femminili. Pool A. Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (17-21, 17-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (23-21, 21-10). Agatha/Rebecca (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-13, 21-19). Ana Patrícia/Duda (Tha)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-13). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-1 (19-21, 24-22, 15-12), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-1 (16-21, 21-18, 15-10).

Pool B. Carol/Barbara (Bra)-Talita/Thamela (Bra) 2-1 (21-23, 21-12, 15-8), Hughes/Cheng (Usa)-Xue/Xia (Chn) 0-2 (19-21, 15-21). Xue/Xia (Chn)-Talita/Thamela (Bra) 2-0 (21-9, 21-19). Hughes/Cheng (Usa)-Carol/Barbara (Bra) 0-2 (19-21, 16-21). Hughes/Cheng (Usa)-Talita/Thamela (Bra) 2-0 (21-13, 21-16), Carol/Barbara (Bra)-Xue/Xia (Chn) 1-2 (19-21, 21-12, 9-15).

Pool C. Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa) 1-2 (21-14, 13-21, 10-15). Nuss/Kloth (Usa)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-13, 21-12). Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Sponcil (Usa) 2-0 (21-17, 21-12). 21.30: Pavan/McBain (Can)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (17-21, 19-21). 1.30: Nuss/Kloth (Usa)-Scoles/Flint (Usa). 2.00: Cannon/Sponcil (Usa)-Pavan/McBain (Can).

Pool D. Mariafe/Clancy (Aus)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (22-20, 21-19), Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (17-21, 20-22). Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (21-18, 22-20). Melissa/Brandie (Can)-Mariafe/Clancy (Aus) 2-0 (21-18, 21-19). 2.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Stam/Schoon (Ned), Melissa/Brandie (Can)-Esmée/Zoé (Sui).

