Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari sabato 29 luglio, programma, tv, streaming

Proseguiranno oggi, venerdì 28 luglio, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre tre partite, tra cui Italia-Svezia, valide per la seconda giornata della fase a gironi e il divertimento di certo non mancherà.

Dopo tanta attesa, tornerà finalmente in campo oggi l’Italia. Le ragazze di Milena Bertolini, che sono reduci dal successo all’esordio per 1-0 contro l’Argentina, affronteranno alle ore 9:30 allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda) la Svezia, in una sfida che sarà molto importante. In caso di vittoria, infatti, le azzurre si qualificherebbero con una giornata d’anticipo agli ottavi di finale (con 6 punti l’Italia diventerebbe infatti irraggiungibile sia dal Sudafrica sia dall’Argentina, ovvero le altre due squadre del girone) e lo stesso vale anche per le avversarie odierne, visto che anche loro hanno attualmente tre punti in classifica grazie alla vittoria al debutto contro il Sudafrica,

Si proseguirà poi alle 12:00 con Francia-Brasile, match molto interessante che si disputerà al Suncorp Stadium di Brisbane (Australia) e che conterà per il gruppo F. Infine, alle 14.30 inizierà all’HBF Park di Perth (Australia) l’ultima sfida di giornata, ovvero Panama-Giamaica, anch’essa valida per il girone F.

L’incontro tra Italia e Svezia si potrà vedere in diretta tv su Rai 1 HD e in diretta streaming su Rai Play e FIFA+, mentre le altre due sfide si potranno guardare solamente in diretta streaming su FIFA+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match dell’Italia.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Sabato 29 luglio

Ore 9.30: Svezia – Italia (gruppo G) allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda) – Diretta tv su Rai 1 HD

Ore 12.00: Francia – Brasile (gruppo F) al Suncorp Stadium di Brisbane (Australia)

Ore 14.30: Panama – Giamaica (gruppo F) all’HBF Park di Perth (Australia)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD (solo per Italia-Svezia)

Diretta streaming: Rai Play (solo per Italia-Svezia) e FIFA+

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Italia-Svezia)

Foto: LaPresse