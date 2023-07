Beach volley, World Tour 2023. Ranghieri/Carambula: una garanzia! Impresa Gottardi/Menegatti a Gstaad

Una coppia azzurra ai quarti di finale, una agli ottavi e una out al primo turno: è un bilancio più che accettabile quello dei gironi dell’Elite 16 di Gstaad, che da oggi vivrà la fase decisiva con la fase ad eliminazione diretta.

Ranghieri/Carambula si confermano coppia di riferimento del movimento azzurro e con tre vittorie nel girone ancora una volta raggiungono direttamente i quarti di finale, risultato che contribuirà a consolidare una posizione già di eccellenza nel ranking mondiale ed olimpico. La coppia italiana ha iniziato bene la giornata vincendo 2-1 la complicata sfida con i tedeschi Ehlers/Wickler.

Perso 18-21 un combattuto primo set, gli azzurri hanno pareggiato il conto prendendo da subito il largo nel secondo parziale (21-17) e poi hanno dominato il tie break con il punteggio di 15-11. Nel terzo incontro del girone Ranghieri/Carambula non si potevano distrarre contro gli esperti spagnoli Herrera/Gavira. La coppia azzurra non si è rilassata giocando il primo set, guadagnando subito un buon vantaggio fino ad arrivare sul 19-13, concedendosi una piccola pausa per poi vincere 21-17. Maggiore equilibrio nel secondo set e volata vincente degli azzurri con il punteggio di 21-19. Ranghieri/Carambula ai quarti di finale attendono la vincente della sfida tra Andrè/George e Brouwer/Meeuwsen.

Menegatti/Gottardi avevano una sola possibilità di restare nel torneo dopo le due sconfitte di giovedì: vincere con il massimo scarto contro le forti svizzere Brunner/Huberli. Missione compiuta con la prima vittoria delle azzurre a Gstaad. La coppia italiana si è imposta in due set: 21-17 al termine di un primo parziale a senso unico e 21-18 nel secondo. Oggi negli ottavi di finale Gottardi/Menegatti ritroveranno le lettoni Graudina/Samoilova, già battute a Tepic. La coppia vincente affronterà ai quarti le campionesse del mondo brasiliane Ana Patricia/Duda.

Niente da fare per Enrico Rossi e Daniele Lupo, che si fermano sul più bello. Dopo le due vittorie nella qualificazione e quella prestigiosa contro i forti brasiliani George/Andrè, i due azzurri hanno staccato letteralmente la spina nella sfida molto importante contro i cugini cileni Grimat/Grimalt, allenati dall’ex tecnico dei due italiani, Paulao. La coppia sudamericana si è imposta con un secco 2-0 (21-14, 21-10) che ha trasformato la sfida con i qatarioti Cherif/Ahmed in una sorta di spareggio.

Contro la coppia di bronzo agli ultimi Giochi olimpici Lupo/Rossi hanno faticato nel primo set, cedendo con il punteggio di 21-13, quasi senza combattere, mentre nel secondo parziale gli azzurri hanno ripreso quota, hanno avuto a disposizione ben tre palle per chiudere il set ma non ci sono riusciti, e si sono dovuti arrendere alla rimonta degli asiatici, che hanno vinto 25-23.

Gironi femminili. Pool C. Stam/Schoon (Ned)-Müller/Tillmann (Ger) 0-2 (16-21, 13-21), Hughes/Cheng (Usa)-Esmée/Zoé (Sui) 2-0 (21-17, 21-12), Esmée/Zoé (Sui)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (18-21, 25-23, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Stam/Schoon (Ned) 2-1 (21-17, 18-21, 19-17). Hughes/Cheng (Usa)-Müller/Tillmann (Ger) 1-2 (21-18, 18-21, 11-15), Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui) 2-1 (21-19, 23-25, 15-11)

Pool D. Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-19, 21-17), Hüberli/Brunner (Sui)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (14-21, 21-17, 15-10), Carol/Barbara (Bra)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-1 (16-21, 25-23, 15-12), Hüberli/Brunner (Sui)-Nuss/Kloth (Usa) 1-2 (14-21, 22-20, 16-18). Hüberli/Brunner (Sui)-Gottardi/Menegatti (Ita) 0-2 (17-21, 18-21), Nuss/Kloth (Usa)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (19-21, 21-13, 16-14).

Pool B. Melissa/Brandie (Can)-Graudina/Samoilova (Lat) 2-0 (21-16, 21-16), Mariafe/Clancy (Aus)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui) 2-1 (21-16, 19-21, 15-9), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Graudina/Samoilova (Lat) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13), Mariafe/Clancy (Aus)-Melissa/Brandie (Can) 2-1 (21-16, 17-21, 15-13). Mariafe/Clancy (Aus)-Graudina/Samoilova (Lat) 0-2 (19-21, 11-21), Melissa/Brandie (Can)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui) 2-0 (26-24, 21-19).

Pool A. Cannon/Sponcil (Usa)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (14-21, 16-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-13, 21-13). Agatha/Rebecca (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (21-23, 17-21), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Cannon/Sponcil (Usa) 2-0 (21-12, 24-22). Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 2-1 (21-13, 26-28, 15-12), Cannon/Sponcil (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-11, 19-21, 11-15).

Ottavi di finale femminili: Hyghes/Chang (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra), Scoles/Flint (Usa)-Carol/Barbara (Bra), Stam/Schoon (Ned)-Mariagè/Clancy (Aus), Graudina/Samoilova (Lat)-Gottardi/Menegattti (Ita).

Gironi maschili: Pool C. Bryl/Łosiak (Pol)-Hörl/Horst (Aut) 2-0 (21-13, 21-11), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 0-2 (11-21, 15-21), Pedro Solberg/Guto (Bra)-Hörl/Horst (Aut) 2-1 (19-21, 21-19, 15-12), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Bryl/Łosiak (Pol) 1-2 (18-21, 21-19, 8-15), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Hörl/Horst (Aut) 0-2 (30-32, 15-21), Bryl/Łosiak (Pol)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-16, 21-19).

Pool A. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Sepka/Semerad (Cze) 2-1 (21-19, 18-21, 15-13), Mol/Sørum (Nor)-Partain/Benesh (Usa) 1-2 (21-19, 22-24, 12-15). Partain/Benesh (Usa)-Sepka/Semerad (Cze) 2-0 (21-10, 21-11), Mol/Sørum (Nor)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (21-15, 19-21, 21-19). Mol/Sørum (Nor)-Sepka/Semerad (Cze) 2-0 (21-12, 22-20), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Partain/Benesh (Usa) 0-2 (11-21, 19-21).

Pool D. Ehlers/Wickler (Ger)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-17, 23-21), Ranghieri/Carambula (Ita)-Krattiger/Breer (Sui) 2-1 (21-16, 13-21, 15-7). Krattiger/Breer (Sui)-Herrera/Gavira (Esp) 2-1 (15-21, 21-18, 15-13), Ranghieri/Carambula (Ita)-Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (16-21, 21-17, 15-11), Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-17, 21-19), Ehlers/Wickler (Ger)-Krattiger/Breer (Sui) 2-0 821-15, 21-14)

Pool B. George/Andre (Bra)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (20-22, 21-15, 7-15), Cherif/Ahmed (Qat)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-15, 21-13). Grimalt/Grimalt (Chi)-Lupo/Rossi (Ita) 2-0 (21-14, 21-10), Cherif/Ahmed (Qat)-George/Andre (Bra) 0-2 (20-22, 18-21). Cherif/Ahmed (Qat)-Lupo/Rossi 2-0 (21-13, 25-23), George/Andre (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-17, 18-21, 15-12).

Ottavi di finale maschili: Mol/Sorum (Nor)-Horl/Horst (Aut), Ehlers/Wickler (Ger)-Grimalt/Grimalt (Chi), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Andrè/George (Bra), Krattiger/Breer (Sui)-Pedro Solberg/Guto (Bra).

Foto: FIVB