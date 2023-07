Baseball, Serie A 2023: vola Parma, sconfitta Macerata

Giro di boa in Serie A: continua il girone di ritorno nella sua prima giornata, e sui diamanti della massima categoria italiana ci sono diverse questioni da registrare, ben al di là del big match Parma-Bologna. Ma andiamo a comprendere tutto nel dettaglio.

Tra Parmaclima e UnipolSai finisce 10-6 per i ducali, in maniera molto spettacolare peraltro: devastanti i sette punti nel quarto inning che decidono il confronto, con un singolo, due doppi e due tripli oltre a un’ulteriore situazione in grado di instradare i gialloblu nella gran bella serata di Astorri, Poma e Joseph. Sempre nel girone G ne approfitta San Marino per andare in testa a seguito del 4-0 su Grosseto, frutto dei due fuoricampo di Batista e Celli e degli altri punti creati da Ferrini e Di Fabio.

La sorpresa, però, è di Macerata. In negativo, s’intende, perché le New Black Panthers di Ronchi dei Legionari, al primo extra inning, riescono a “salvarsi” da una rimonta da brividi dell’Hotsand, che dal 5-1 del quarto inning risale fino al 5-5. Pilutti su lancio pazzo e la coppia dei Furlani creano le premesse decisive. Il Nettuno 1945, dal canto suo, resta tranquillamente secondo battendo Modena per 3-0 con un’altra bella performance di Liguori, che nulla concede sul monte, mentre in attacco è il finale firmato Trinci e Annunziata a fare la differenza.

Poule scudetto – Prima di ritorno

Gir. F: Comcor Modena-Nettuno 1945 0-3, Hotsand Macerata-New Black Panthers Ronchi 5-7 (8°). Sabato 15,30-19,30 Macerata-Ronchi, 16-20 Modena-Nettuno.

Gir. G: UnipolSai Bologna-Parma Clima 0-3 (giocata giovedì), San Marino-Big Mat Grosseto 4-0, Parma-Bologna 10-6. Sabato 16-20 San Marino-Grosseto, 20,30 Parma-Bologna.

Riposano: Godo e Tecnograniti Senago.

Classifiche:

Gir F: Macerata (12-1), .923; Nettuno (11-5), .687; New Black Panthers (7-9), .437; Modena (3-10), .231; Godo (2-10), .167

Gir G: San Marino (9-4), .692; Parma (11-5), .687; Bologna (9-5), .643; Bsc Grosseto (5-10), .333; Senago (1-11), .083

Foto: FIBS – Corrado Benedetti