Italia-Giappone oggi, Nations League volley 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi sabato 8 luglio alle ore 13.00 si gioca Italia-Giappone, match valido per la prima fase della Volleyball Nations League 2023 di volley maschile. Sul campo di Pasay City (Filippine) i Campioni del Mondo affronteranno l’ultimo incontro in programma nella fase a girone contro la nazionale asiatica.

Già certi del passaggio alla fase finale, gli azzurri guidati dal CT Fefé De Giorgi sfideranno la squadra che occupa al momento il primo posto della graduatoria, avendo vinto tutti gli incontri disputati nelle prime dieci giornate. Un impegno da non sottovalutare dunque per Simone Giannelli e compagni, soprattutto in preparazione delle sfide della fase finale, tutte contro avversari di alto livello.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, match valido per la Volleyball Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer mentre il servizio streaming sarà affidato a Sky Go, NOW, Volleyball World Tv. Noi di OA Sport vi racconteremo in tempo reale l’incontro con la nostra DIRETTA LIVE tesutuale.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE VOLLEY OGGI

Sabato 8 luglio

Ore 13.00 Italia-Giappone (Diretta tv su SkySport Summer)

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB