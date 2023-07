Softball, Serie A1 2023: doppiette importanti per Saronno e Caronno

Sesta giornata di ritorno in scena con tre (doppie) partite della Serie A1 di softball, che fa la propria ricomparsa nel panorama della disciplina dopo che le scorse settimane erano state occupate dalla Nazionale con girone dei Mondiali, annessi e connessi. Andiamo a vedere come sono andati i confronti odierni.

Per l’Inox Team Saronno arriva una doppietta che sa di importante consolidamento della leadership. A farne le spese è Pianoro, che cade sotto i colpi soprattutto della spagnola Uxua Modrego Lopez, neoacquisto in pompa magna della formazione campione d’Italia. I due incontri finiscono 5-3 e 1-0: spettacolo in un caso, valida di Longhi che fa firmare a Marrone l’unico punto nell’altro.

Anche Caronno trova due vittorie contro Collecchio. Gara1 finisce 4-2, ed è decisivo il fatto che le Rheavendors trovino un punto per inning fino al quarto, assicurandosi così il successo. In gara2 finisce 9-0, con Yillian Torres che gioca 5 riprese da 11 strikeout e, dall’altra parte, la Bertazzoni che decide di schierare Alessandra Marmo, Alice Carpena e Irene Silvestri, una 2006 e due 2007.

Tra Forlì e Bollate, in un duello che non ha bisogno di far capire quant’è importante, la prima sfida va alle romagnole con Ilaria Cacciamani che fa benissimo il suo al lancio. Dal 6-1 di gara1, però, si passa al 9-3 in favore dell’MKF in gara-2, ribaltando completamente un inizio in formato fuoricampo di Vigna che aveva visto partire benissimo Forlì. Si segnalano gli home run di Elisa Cecchetti e Mikiko Eguchi.

Foto: FIBS / Flavia Zanchini