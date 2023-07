Beach volley, World Tour 2023. Partain/Benesh riportano in altro gli Usa! Ana Patricia/Duda si confermano le più forti

Bisogna andare indietro di sei anni per ritrovare una coppia statunitense vincente in un torneo di primo livello nel circuito mondiale di beach volley. La sabbia era quella di Fort Lauderdale, la coppia era Dalhausser e Lucena che sconfissero in finale a inizio marco del 2017 gli azzurri Lupo/Nicolai. Da lì solo un successo nel 4 stelle di Chteumal a novembre 2020 per Crabb/Gibb e poi più nulla fino a oggi quando Miles Partain, classe 2001 di Pacific Palisades in California e Andy Benesh, 28 anni, anche lui californiano di Palos Verdes, hanno rotto l’incantesimo, battendo in finale dell’Elite 16 nientemeno che i campioni di tutto, i norvegesi Mol/Sorum.

Una vittoria che sorprende ma fino a un certo punto perchè i due statunitensi hanno mostrato una grande crescita nelle ultime settimane e a Gstaad hanno trovato subito il ritmo giusto, battendo tutti gli avversari, compresi i Vichinghi che oggi non si sono arresi facilmente, perdendo 2-1. Vinto 21-15 il primo set, gli scandinavi hanno letteralmente spento la luce, perdendo 25-11 il secondo set contro gli scatenati americani. Tie break da favola con scambi spettyacolari ed emozioni a non finire e successo per Partain/Benesh con il punteggio di 18-16. Terzo gradino del podio per i brasiliani George/Andre che, sotto 18-21, 7-11, hanno approfittato del ritiro dei polacchi Bryl/Losiak per un problema fisico, si spera non di grave entità.

In campo femminile, invece, nessuna novità al vertice con le brasiliane Ana Patricia/Duda che si confermano coppia più forte vincendo la finale 2-0 (21-18, 21-16) contro le statunitensi Hughes/Cheng. Terzo gradino del podio per le statunitensi Nuss/Kloth che hanno battuto 2-0 (21-19, 21-16) le tedesche Muller/Tillman. Così le semifinali femminili, disputate in mattinata: Ana Patricia/Duda (Bra)-Nuss/Kloth (Usa) 2-0 (21-18, 23-21), Hughes/Cheng (Usa)-Muller/Tillmann (Ger) 2-0 (21-16, 21-18).

Foto Fivb