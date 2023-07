Beach soccer, l’Italia piega la Spagna e conquista la qualificazione ai Mondiali 2024

Una dolce replica. Andato in archivio il torneo dei Giochi Europei 2023 dove la Nazionale italiana di beach soccer maschile ha ottenuto l’argento, dopo la sconfitta nella Finale per l’oro piuttosto netta contro la Svizzera, gli azzurri sono tornati sulla sabbia per disputare una partita importante per la qualificazione ai Mondiali dell’anno prossimo, previsti dal 15 al 25 febbraio a Dubai, negli Emirati Arabi.

I nostri portacolori infatti, dopo aver inanellato tre successi in altrettanti incontri nel raggruppamento con Estonia, Moldova e Azerbaijan, ha affrontato nella sfida decisiva la Spagna, il cui esito è stato favorevole come nella semifinale della rassegna continentale e sempre nei minuti supplementari. Un riscontro valso il pass per la competizione iridata con Bielorussia, Portogallo e Ucraina.

Un match iniziato nel migliore dei modi per gli uomini di Emiliano Del Duca, che hanno sbloccato il risultato con Luca Bertacca. A seguire è stato Alessandro Remedi a scatenarsi con una doppietta facendo volare sul 3-0 la Nazionale. La luce però si è spenta le Furie Rosse sono tornate in auge: David, Chicky e Guisado hanno firmato le marcature del pari (3-3).

Si è andati all’extra-time e sono stati tre minuti in cui ha dominato la tensione. Non poteva che essere il solito Emmanuele Zurlo a togliere la castagne dal fuoco, trovando la rete sei secondi oltre l’ultimo minuto dei supplementari. Terzo gol in quattro partite in azzurro per il capitano, sempre pronto per fare la differenza.

ITALIA-SPAGNA 4-3 dts (2-0 pt, 1-1 st, 0-2 tt)

ITALIA: Casapieri, Bertacca, Genovali, Giordani, Zurlo, Miceli, Sciacca, Fazini, Sassari, Remedi, Alla. Ct Del Duca

SPAGNA: Dona, Oliver, David, Chicky, Guisado, Arias, Mejias, Domingo, Pedro, Kuman, Antonio, Jose Carlos. Ct Mendez Lacarcel

MARCATORI: 1’ pt Bertacca (I), 11’ e 4’ st Remedi (I), 6’ David (S), 4’ tt Chicky (S), 8’ Guisado (S), 3’ ts Zurlo (I)

ARBITRI: Soares (POR), Tashkov (BUL), Borisevics (LET), CRONO Kartmann (EST)

Foto: European Games 2023