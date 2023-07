Beach volley, Campionato Italiano 2023. Bianchin/Scampoli e Benzi/Bonifazi alzano la Coppa Italia a Montesilvano

E’ una Coppa Italia grandi firme, si potrebbe dire con respiro internazionale, quella assegnata oggi sulla sabbia di Montesilvano in occasione della terza tappa (la seconda Gold) del Campionato Italiano. In campo femminile a vincere il primo trofeo stagionale sono state Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che quest’anno hanno vinto i due Futures giocati in Italia, a Lecce e Messina e in campo maschile trionfo di Davide Benzi e Carlo Bonifazi che avevano vinto il torneo Future di Lecce.

Bianchin/Scampoli completano una prima fase di stagione (dopo il rientro in seguito al lungo stop per infortunio di Bianchin) trionfale: si tratta del quarto successo, tra Italia e Futures, arrivato all’indomani della eliminazione in qualificazione nell’Elite 16 di Gstaad. La coppia azzurra ha sconfitto in finale in rimonta 2-1 (17-21, 21-18, 15-6) Gradini/Frasca, sempre più protagoniste a livello nazionale.

Terzo gradino del podio per le sorprese Balducci/Leonardi che hanno approfittato della rinuncia di Benazzi/Breidebach. Così il quarto turno perdenti: Mattavelli/Puccinelli-Gradini/Frasca 0-2 (13-21, 13-21), Franzoni/Gili-Benazzi/Breidenbach 0-2 (11-21, 23-25). Così le semifinali: Gradini/Frasca-Balducci/Leonardi 2-0 (21-12, 21-13), Bianchin/Scampoli-Benazzi/Breidenbach 2-1 (15-21, 21-18, 15-13)

Tra gli uomini il successo è andato a Benzi/Bonifazi che in una finale combattuta per due set, hanno avuto la meglio dei giovani Dal Corso/Viscovich con il punteggio di 2-1. Benzi/Bonifazi si sono aggiudicati ai vantaggi il primo set 22-20, poi hanno subito la reazione della coppia che si allena con Nicolai/Cottafava, che ha vinto il secondo set 21-17 ma il tie break è stato a senso unico con il successo di Benzi/Bonifazi 15-7.

Terzo gradino del podio per la coppia argentina Amieva/Aveiro che ha sconfitto 2-0 (21-15, 21-15) Sacripanti/Cecchini. Così il quarto turno perdenti: Spadoni/Luisetto-Benzi/Bonifazi 0-2 (20-22, 12-21), Manni/Vanni-Dal Corso/Viscovich 0-2 (14-21, 15-21). Così le semifinali: Amieva/Aveiro-Benzi/Bonifazi 1-2 (21-14, 19-21, 10-15), Dal Corso/Viscovich-Sacripanti/Cecchini 2-0 (21-16, 21-13).

Foto Fivb