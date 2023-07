Beach volley, World Tour 2023. Italia da podio a Edmonton! Menegatti/Gottardi seconde, Nixcolai/Cottafava terzi!

E’ un’Italia da podio quella che ha chiuso il torneo Challenge di Edmonton con gli splendidi secondo posto di Valentina Gottardi e Marta Menegatti e terzo posto di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Prosegue la grande stagione di Menegatti/Gottardi che portano a casa un secondo posto molto consistente alla vigilia dell’Elite 16 di Montreal.

La coppia azzurra in semifinale ha compiuto un piccolo capolavoro travolgendo con un secco 2-0 uno dei binomi del momento, le svizzere Vergè-Deprè/Bobner al termine di un incontro a senso unico che ha visto le azzurre vincere nettamente il primo set, 21-14. Stessa stoia nel secondo set, vinto dalle italiane 21-15.

In finale niente da fare per le azzurre che si sono arrese alle brasiliane Carol/Barbara, al secondo successo consecutivo dopo quello della settimana scorsa a Espinho in Portogallo. La coppia brasiliana è partita fortissimo nel primo parziale, vinto 21-14, mentre nel secondo set le azzurre hanno provato a tenere la scia delle rivali ma si sono arrese con il punteggio di 21-16. Terzo gradino del podio per le ceche Hermannova/Stochlova che nella finale per il bronzo hanno sconfitto 2-1 (17-21, 26-24, 15-13) le svizzere Vergè-Deprè/Bobner.

In campo maschile si è fermata in semifinale la marcia vincente di Nicolai/Cottafava, che sono usciti sconfitti 2-0 dai norvegesi Mol/Berntsen che hanno vinto un primo set equilibrato con il punteggio di 21-18, nel secondo set sono partiti forte (4-1 e 10-6) e nel finale hanno resistito al tentativo di rimonta degli azzurri vincendo ancora 21-18.

Gli italiani si sono ritrovati nella finale per il terzo posto ed hanno ottenuto una vittoria tutt’altro che scontata che li riporta sul podio dopo il terzo posto di Doha nella finale del World Tour di febbraio. Contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto, la coppia allenata da Simone Di Tommaso ha lanciato altri segnali positivi vincendo una partita giocata punto a punto con un doppio 21-19. Vittoria a sorpresa per la coppia portoghese Pedrosa/Campos, al primo successo in un torneo di questo livello: battuti in finale 2-0 (21-16, 21-18) Berntsen/Mol. dopo aver sconfitto 2-1 (18-21, 21-17, 15-11) Pedro Solberg/Guto in semifinale

Foto Fivb