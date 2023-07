Basket: Serie A, il mercato verso la stagione 2023-2024. Colpo Caboclo per Venezia, vari movimenti dietro Milano e Bologna

Comincia a entrare nel vivo il mercato della Serie A 2023-2024, ora che sono note tutte le squadre con le promozioni di Pistoia e Cremona. E, per il momento, dopo l’approdo di Guglielmo Caruso a Milano il movimento principale è dell’Umana Reyer Venezia.

Il club lagunare, infatti, si è assicurato Bruno Caboclo, nell’ultima stagione a Ulm e con un passato in NBA. Seppure in America non sia andata troppo bene, in Germania è riuscito invece a farsi valere con quasi 15 punti di media: il centro potrebbe essere tra le novità più rumorose del prossimo campionato.

Sono tante anche le uscite, di cui ne riportiamo alcune: Davide Moretti non sarà più con Pesaro, Naz Mitrou-Long e Tommaso Baldasso lasceranno l’Olimpia (per il secondo si narra di destinazione Tortona), Christian Burns è in uscita da Brescia (andrà a Cantù in A2), ma in compenso per il club biancoblu c’è l’arrivo di Jason Burnell, nonché quello di Miro Bilan dopo un’annata al Peristeri. A proposito di arrivi, proprio delle scorse ore è l’annuncio di Varese che inserisce il play Vinnie Shahid all’interno di un roster che al momento ha di confermati solo Librizzi, Virginio e Woldetensae.

Parecchi i valzer delle panchine: le novità sono Fabio Corbani a Brindisi, Frank Vitucci a Treviso (insieme al DS Simone Giofrè), Dimitris Priftis a Reggio Emilia, Maurizio Buscaglia a Pesaro, Paolo Galbiati a Tortona e Igor Milicic a Napoli.

Ritornando sul parquet, a Sassari vedremo Alessandro Cappelletti e Stanley Whittaker a formare la coppia di play, mentre a Tortona di certo c’è già Chris Dowe per la prima Champions League della storia del club.

Tantissimi i rumours sulla Virtus Bologna: di certi ci sono l’arrivo di Ognjen Dobric, le uscite di Semi Ojeleye (Valencia) e quasi certamente anche di Milos Teodosic (Stella Rossa). Con Kyle Guy ancora non ufficialmente annunciato, ma dato in bianconero sia dall’Italia che dalla Spagna, l’ultima sirena riguarderebbe il ritorno di Amar Alibegovic. Per quanto riguarda invece Milano, massimo riserbo dopo Caruso, e detto di Mitrou-Long e Baldasso, c’è sempre l’affare Mirotic che non ha contorni ben chiari, mentre sono in uscita Kevin Pangos e Brandon Davies. In entrata, invece, c’è Ismael Kamagate dal Paris Basketball.

