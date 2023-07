Basket, Nico Mannion: “Ultimi due anni difficili, decisione di rinunciare ai Mondiali la più difficile fino ad oggi”

Nico Mannion, com’è noto, non sarà con l’Italia ai Mondiali. Lo ha comunicato la FIP prima che il raduno a Folgaria prendesse il via, anzi proprio nella mattina stessa. Una decisione, questa, che com’è stato riferito da Gianmarco Pozzecco nel comunicato ufficiale è risultata frutto di un comune accordo tra i due. Ora, su Instagram, tocca al diretto protagonista raccontare la questione.

Questo il post del nativo di Siena: “Gli ultimi giorni sono stati giorni difficili e stressanti. La decisione di rinunciare al Mondiale con i miei fratelli in azzurro è stata la decisione più difficile fino ad oggi. Gli ultimi due anni sono stati anni difficili sia fisicamente che mentalmente, ed avendo avuto l’onore e il privilegio di giocare con la Nazionale da quando avevo 17 anni è stato impossibile per me durante l’estate lavorare sulla mia salute sia fisica che mentale“.

La speranza riguarda quel che verrà: “Ho dovuto prendere una decisione che, pur difficile, mi permetterà di crescere ed essere pronto per essere un giocatore migliore e più completo sia per la mia squadra di club che per la Nazionale in futuro. Voglio ringraziare personalmente chi mi è stato vicino in questa decisione e soprattutto coach Pozzecco il presidente Petrucci per aver compreso le mie motivazioni ed avermi supportato. Seguirò con trepidazione i miei fratelli in azzurro, Forza Italia sempre!”

Il gruppo azzurro attualmente in raduno a Folgaria consta ora di 15 giocatori, tra i quali verranno scelti i 12 che andranno a disputare la rassegna iridata. In chiave play, a questo punto resta da capire se a Spissu e Pajola, sicuri candidati a due maglie per le Filippine, ne verrà aggiunto un terzo o se Pozzecco cambierà idea.

