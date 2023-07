Basket, Gigi Datome: “Fontecchio e Melli saranno i nostri punti di riferimento ai Mondiali”

Gigi Datome è pronto per la sua ultima avventura in nazionale e, più in generale, con il basket giocato. Il giocatore italiano, che ha raggiunto oggi il resto della squadra azzurra nel raduno di Folgaria, parteciperà infatti ai Mondiali 2023 di basket che si disputeranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giacarta, prima di ritirarsi definitivamente dallo sport che lo ha reso grande.

Per parlare del suo ultimo impegno della carriera e delle ambizioni dell’Italia, Datome è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. “Lo zoccolo duro che ci ha portato ai Giochi di Tokyo e poi all’Europeo di Berlino fino al Mondiale è rimasto intatto – ha esordito il classe 1987 -. C’è un gruppo di giovani che avanza e lotterà per conquistare un posto tra i 12 che giocheranno il Mondiale. La squadra non ha stelle? Penso che Fontecchio e Melli siano giocatori di primissimo piano a livello internazionale, saranno loro i nostri punti di riferimento”.

Il nativo di Montebelluna ha poi aggiunto: “Sono fiducioso, vedo tanti giocatori che nei loro club sono cresciuti e si sono affermati. Ora devono compiere il passaggio dalla fase della sfrontatezza a quella della consapevolezza del proprio ruolo e valore all’interno di questa squadra, che resta incompleta per l’atavica mancanza di un lungo verticale, un fisico grande e grosso da opporre ai giganti delle avversarie più accreditate. Dovremo saperci adattare, come ha fatto spesso bene Melli, essere creativi nella nostra atipicità”.

Gigi ha in seguito commentato così la decisione di Paolo Banchero di giocare con gli USA: “Non dobbiamo tenere l’effetto Banchero in negativo, semplicemente perché non è mai stato con noi. Non c’è un buco da colmare. Ha fatto la sua scelta. Noi abbiamo le nostre qualità, dobbiamo tirarle fuori. Ho buone sensazioni”.

Foto: LaPresse