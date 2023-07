Softball, Mondiali 2023: le Filippine sorprendono l’Italia nell’ultima partita del girone

Brutta sorpresa per la serata dell’Italia. La Nazionale di Federico Pizzolini subisce la seconda sconfitta ai Mondiali biennali di softball: le Filippine riescono a trovare il colpo più importante della settimana battendo le azzurre per 5-6 nella prosecuzione del confronto interrotto ieri. Le due squadre si ritroveranno, così, domani alle ore 14:00 per giocare la partita che manderà la vincente a giocare contro la perdente di Canada-Giappone.

Fuoco e fiamme nel quinto inning, dopo che la fine del quarto vede Cacciamani lanciare al posto di Lacatena (poco dopo le Filippine rilevano Alonzo con Palma). Due basi su ball di Vigna e Piancastelli sono il preludio al doppio di McKenzie Barbara che le porta entrambe a casa per il 3-1. Al posto di quest’ultima entra Bartoli come pinch runner ed esegue alla perfezione: singolo a destra di Filler e 4-1.

Sembra finita, è solo cominciata. La parte bassa della quinta ripresa vede le asiatiche rientrare inaspettatamente, con singoli di Altomonte e Maguad che sono solo il preludio al profondo doppio di Hammoude che fa quasi il verso a quello di Barbara pochi minuti prima: 4-3. Neanche l’ingresso di Nicolini per Cacciamani salva l’Italia dal 4-4, opera di Talisik con il singolo che spinge a casa Hammoude.

Le azzurre sembrano riuscire a riprendere il controllo della situazione con singolo di Koutsoyanopulos, poi di Gasparotto e poi bunt di sacrificio di Vigna che significa giocatrici in terza e seconda base. La volata di sacrificio di Piancastelli permette proprio a Koutsoyanopulos di firmare il 5-4, ma l’ultimo inning ha in serbo uno sgradito regalo. Singolo di Maguad, base su ball di Hammoude, poi Filler non sa che fare sul singolo di Talisik e nel caos Maguad ne approfitta per il 5-5. Si riempiono le basi, l’out è uno solo e a lanciare va Toniolo. Non basta: un altro errore difensivo e la corsa a casa di Hammoude significa walk off per le Filippine e fine di una brutta giornata per l’Italia.

Foto: WBSC