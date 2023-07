Basket femminile, Europei Under 18: l’Italia perde con il Belgio e chiude al terzo posto

Seconda sconfitta per l’Italia agli Europei Under 18 di basket femminile. Le azzurrine di coach Giovanni Lucchesi si sono arrese al Belgio con il punteggio di 62-44 e dunque chiuderanno al terzo posto in questa prima fase. Questa sera l’Italia conoscerà l’avversaria degli ottavi, che uscirà dalla sfida tra Ungheria e Turchia.

L’Italia è ancora senza Osazuwa e anche con Giacchetti che non ha recuperato al 100% (zero punti in 20 minuti). La migliore delle azzurre è stata Benedetta Aghilarre, unica a chiudere in doppia cifra (10 punti). Il Belgio, invece, è stato trascinato dai 15 punti di Louann Battiston e dalla doppia doppia di Pauline Bayart (10 punti e 12 rimbalzi).

Le azzurrine fanno partita pari per venti minuti, visto che all’intervallo il Belgio comanda solamente di un punto. Nel terzo quarto arriva il primo break delle belghe, che si presentano nell’ultima frazione avanti di otto punti. L’Italia segna solo dieci punti nell’ultimo quarto e non riesce a reagire ad un Belgio che allunga in maniera definitiva, chiudendo alla fine per 62-44.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BELGIO – ITALIA 62-44 (14-12, 13-14, 15-8, 20-10)

Belgio: Battiston 15, Baelen 4, Daelemans 10, Courthiau 4, Hucorne 5, Devos, Declercq 7, Cuyvers, Bayart 10, Mukeba-Kasanda 2, Bruyndoncx 3, Hostyn 2

Italia: Giacchetti, Lucantoni 5, Aghilarre 10, Cappellotto 2, Lussignoli, Bernardi, Tempia 6, Sammartino, Cedolini 7, Fantini 2, Piatti 8

Credit FIBA