Basket femminile, Europei Under 18: tracollo Italia, l’Ungheria rimonta ed elimina le azzurre

Si stanno disputando oggi gli ottavi di finale degli Europei di basket femminile Under 18 e l’Italia era impegnata contro l’Ungheria. E le azzurrine di coach Giovanni Lucchesi devono dire addio al torneo dopo aver guidato per oltre tre quarti della partita. Ma nella ripresa l’Italia si spegne e l’Ungheria rimonta e vince.

Avvio con ritmi molto lenti e squadre che faticano ad andare a segno, anche se la sblocca l’Italia e poi Virginia Tempia trova la prima tripla per il 5-2 azzurro. Insegue l’Ungheria, che però con una tripla dopo circa 3 minuti torna sotto nel punteggio e poi passa avanti. È bloccata la squadra azzurra e avversarie che allungano sul +3, prima che Piatti trovi nuovamente il canestro per le azzurre. Punteggio che resta basso, così è un libero di Fantini a impattare il risultato a 3’ dalla fine del primo quarto. Negli ultimi minuti alza l’intensità difensiva l’Italia, trova due canestri con Sophia Lussignoli e si va al primo stop sul 14-11 per le azzurre.

Una tripla delle ungheresi impatta nuovamente il match a inizio secondo quarto, mentre si è nuovamente bloccata l’Italia e Ungheria che passa in vantaggio. È Alice Cappellotto da oltre l’arco a dare la scossa alle azzurre, anche se continuano le basse percentuali da entrambi i lati del parquet. È l’Italia a trovare qualche tiro più preciso e ad allungare sul +8 a 2’ dall’intervallo lungo. Insistono le azzurre, non trovano la via del canestro le ungheresi e divario che si fa importante, con l’Italia che va al riposo avanti 36-24.

La ripresa inizia con un canestro di Piatti e Italia che controlla il vantaggio, anche se l’Ungheria prova a richiudere il gap tornando a -7. Molti errori anche in questa ripresa, Italia anche sfortunata sotto canestro, ma Ungheria che non sa approfittarne, in un tempo che vede l’Italia segnare solo 8 punti, mentre le ungheresi ne marcano 12.

L’ultimo quarto inizia bene per l’Ungheria, che accorcia ancora sul -5. Ora l’Italia è in crisi ed Eszter Ratkai firma il -2 ungherese e timeout Italia. Tutto da rifare, dunque, per le azzurre dopo il bel break nel secondo quarto. Arriva, invece, il pareggio delle avversarie sul 48-48, con l’Italia capace di segnare solo 12 punti in 15 minuti. E dalla lunetta arriva il sorpasso dell’Ungheria che va sul +1. Non si sblocca la squadra azzurra e ungheresi che provano l’allungo decisivo. Fantini sbaglia anche due liberi e Italia che non segna da 5 minuti nel quarto decisivo. Alza bandiera bianca, dunque, l’Italia che saluta gli Europei eliminata dall’Ungheria che si impone per 59-53.

Foto: fiba.basketball