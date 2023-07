Basket femminile, Europei Under 18 2023: Slovenia campione per la prima volta, l’Italia evita la retrocessione in Division B

La Slovenia ha conquistato, per la prima volta a livello femminile Under 18 e per la seconda comprendendo tutte le sei manifestazioni continentali tra uomini e donne, il titolo europeo. Lo ha fatto a Konya, in Turchia, battendo in un concitatissimo atto conclusivo la Francia: 63-61 con finale da brividi e rischio di sorpasso, in una situazione rimasta quasi sempre punto a punto.

Per le slovene tante le valide premesse di quanto accaduto, se non altro anche in ragione della presenza in squadra della superstar Ajsa Sivka, giocatrice sulla quale ha deciso di investire in maniera importante il Famila Schio. Terzo posto per la Spagna, vittoriosa con un roboante 80-52 sulla Serbia.

Quanto all’Italia, dopo la sconfitta negli ottavi contro l’Ungheria e quella nei quarti contro Israele per 62-65, le ragazze allenate da Giovanni Lucchesi sono riuscite a trovare le due vittorie più importanti, quelle con il Portogallo per 45-44 e quella con la Repubblica Ceca per 68-63. Vale la pena ricordare che il 13° posto, infatti, consente alle azzurre di restare in Division A, in quanto le ultime tre posizioni comportano automaticamente la retrocessione in Division B.

Per la Slovenia questo il roster vincente: Alina Zitek, Zoja Stirn, Manca Marolt, Ajsa Sikva, Spela Brecelj, Kim Zibert, Ziva Windisch Misjak, Tjasa Turnsek, Tanja Valancic, Lea Bartelme, Hana Ovcina con Ernest Novak allenatore.

Foto: fiba.basketball