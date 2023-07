Basket femminile, Europei Under 18: grande avvio delle azzurrine! L’Italia batte la Lituania

Inizia nel migliore dei modi l’Europeo Under 18 di basket femminile per l’Italia. Le azzurrine hanno sconfitto nella partita d’esordio la Lituania per 64-62 al termine di una sfida che ha visto la squadra di coach Lucchesi toccare anche il +15 di vantaggio prima di subire la rimonta delle avversarie. Nel finale concitato l’Italia è riuscita poi a trovare il canestro della vittoria con Lussignoli, che ha regalato il primo successo alla nostra nazionale.

Emma Giacchetti è stata la migliore tra le le azzurre con 14 punti ed unica anche a chiudere in doppia cifra, nonostante l’infortunio subito a metà terzo quarto dopo essere ricaduta male dopo un contatto con Aukstikalnyte. Proprio quest’ultima ha provato a trascinare la Lituania con 21 punti.

Come detto è stata una grandissima Italia nel primo tempo, con le azzurrine che si sono presentate all’intervallo in vantaggio anche di undici punti. La Lituania ha provato a rientrare nel terzo quarto, ma il match sembrava in controllo per l’Italia. La squadra di Lucchesi ha fatto tanta fatica nell’ultimo quarto (segnato solo 7 punti) subendo il sorpasso ad un minuto dalla fine. Lussignoli, però, ha messo la nuova tripla del +2 e poi ha propiziato con Tempia la palla recuperata che ha deciso l’incontro.

L’Italia tornerà in campo domani sera alle 20.30 contro il Portogallo. Ricordiamo che nel girone è presente anche il Belgio.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LITUANIA – ITALIA 62-64 (10-19, 19-21, 19-17, 14-7)

Lituania: Aukstikalnyte 21, Babraitis, Budajeva, Kisarauskaite 11, Rimkeviciute 7, Kisarauskaite 2, Matulevicius 11, Pernavaite, Rataviciute, Rauckyte 2, Strolyte, Tamasauskas 8

Italia: Aghilarre 3, Bernardi 6, Lussignoli 6, Piatti 8, Tempia 5, Cappellotto 3, Cedolini 8, Fantini 4, Giacchetti 14, Lucantoni 6, Osazuwa 1, Sammartino

Credit FIBA