Volley, Simone Giannelli: “L’Argentina è la prima finale, voglio una medaglia in Nations League”

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 19 luglio (ore 20.00) affronterà l’Argentina nei quarti di finale della Nations League di volley maschile, il prestigioso torneo internazionale itinerante i cui atti conclusivi si disputano a Danzica (Polonia). Il capitano Simone Giannelli ha analizzato la situazione attraverso i canali federalia: “Arriviamo a queste Finals dopo un percorso intenso, dopo tanti viaggi e tante partite sulle spalle ma con tanti ragazzi che hanno giocato, sono contento perché anche nell’ultima week è stato dato spazio anche a tanti giovani esordienti che hanno fatto bene in queste occasioni“.

Il palleggiatore ha proseguito: “Siamo carichi, è un torneo tosto, siamo qui tra le prime otto e vogliamo giocarci tutto quello che abbiamo. Saranno delle Finals difficili, tutte le otto squadre sono di altissimo livello, saranno partite toste per tutti, non ci sono quarti scontati, tutti vorranno giocarsela per arrivare fino in fondo. L’Argentina, da quando sono in Nazionale e ci gioco contro, è una squadra forte, sono atleti che non mollano mai e con tanto talento“.

Il regista ha poi concluso: “Sarà una partita tosta con due squadre che vogliono accedere alle semifinali, sarà una partita di alto livello e il campo dirà chi andrà avanti. Sono contento e felice di essere qui, è il secondo anno di fila che ci qualifichiamo per le Finals, mi piacerebbe arrivare fino a domenica potendoci giocare una medaglia, ma ora pensiamo all’Argentina e questa è la nostra finale per ora, non vediamo l’ora di entrare in campo”.

Foto: FIVB