Basket, Europei Under 20: alla Francia il titolo, Israele cede in finale. Italia nona

La Francia conquista per la seconda volta nella propria storia gli Europei maschili Under 20. I transalpini, con Guillaume Vizade quale capo allenatore, battono Israele nella finale per 89-79, in un confronto peraltro molto più combattuto di quanto fosse possibile prevedere alla vigilia, in ragione del percorso dei transalpini. Tant’è vero che è servito un overtime, alla Heraklion Arena, per pervenire al risultato conclusivo.

Va infatti ricordato come il team francese sia stato praticamente inafferrabile fino all’ultimo atto: nel girone 80-63 alla Germania, 81-61 alla Slovenia, 110-45 all’Islanda, poi, nella fase a eliminazione diretta, 89-55 alla Polonia, 82-73 alla Serbia e 98-51 alla Grecia prima di oggi.

Migliori giocatori senz’altro Maxime Raynaud e Ilias Kamardine a livello generale, anche se è difficile individuare soltanto un talento tra i tanti proposti in questa fattispecie dalla Francia. I due citati, comunque, sono stati i protagonisti dell’ultimo atto: 26 punti per il centro da 216 cm della Stanford University, 23 per la guardia che gioca al JDA Digione. Dall’altra parte, dopo un cammino ai limiti del miracoloso (ricordiamo anche la sconfitta israeliana con l’Italia e con il Belgio nel girone), non bastano i 31 di Noam Yaacov e i 17 con 16 rimbalzi di Daniel Wolf.

MVP assoluto è Kamardine, con i due israeliani citati, il greco Vangelis Zougris e il belga Thijs de Ridder che fanno anche loro parte del quintetto ideale della manifestazione. Per quanto riguarda la citata Italia, arriva il nono posto dopo le tre vittorie nel tabellone per le posizioni dalla 9a alla 16a contro Polonia (72-60), Islanda (86-98) e infine Spagna (75-69); che, peraltro, gli iberici siano i grandi delusi non lo si può certo negare.

