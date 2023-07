Basket, Europei Under 20 2023: l’Italia perde per 55-52 contro la Turchia ma passa agli ottavi di finale

Brutto ko per l’Italia nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei Under 20 di basket. A Heraklion, in Grecia, i ragazzi di coach Alessandro Magro subiscono un parziale di 19-13 nel quarto periodo e vengono sconfitti per 55-52 dalla Turchia. Fondamentali per la squadra di Fikret Dogan i 26 punti e 8 rimbalzi di uno scatenato Berke Buyuktuncel e i 10 a testa di Karahan Efeoglu ed Emir Adiguzel, mentre al Bel Paese non bastano i 15 punti di Luca Vincini e i 13 di Alfredo Boglio. A causa di questa sconfitta l’Italia guadagna soltanto un punto in classifica, salendo a quota 4. Ora gli azzurri dovranno attendere l’esito di Belgio-Israele per capire in che posizione concluderanno il girone A e di conseguenza per sapere chi saranno gli avversari degli ottavi di finale (ricordiamo che passano la fase a gironi tutte le squadre presenti a questi Europei e poi gli accoppiamenti saranno 1-4 e 2-3).

Il primo quarto è equilibrato e termina con un 8-8 che fa già capire che la partita sarà molto combattuta. In apertura di secondo periodo l’Italia accelera con Nicola Berdini e Davide Casarin e arriva sul 15-10, ma subito dopo la Turchia risponde con Buyuktuncel, Adiguzel ed Efeoglu e agguanta la parità (17-17). Il match prosegue poi punto a punto e si arriva all’intervallo sul punteggio di 22-21 in favore della Turchia.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Dogan parte decisamente meglio e con i soliti Buyuktuncel ed Efeoglu arriva sul +8 (23-31). Poi, però, gli azzurri reagiscono e minuto dopo minuto colmano sempre più il gap, prima di passare addirittura in vantaggio con una tripla di Alfredo Boglio sul finire della terza frazione (37-36). L’inerzia a questo punto sembra in favore del Bel Paese, ma così non è perché la Turchia aumenta nuovamente il ritmo a inizio quarto periodo e con le triple di Adiguzel ed Efeoglu raggiunge il +7 (42-49). L’Italia non ci sta e subito dopo rientra sul 49 pari, ma poi lo sforzo fatto per rimontare si fa sentire e la Turchia ne approfitta per allungare definitivamente fino al 55-52 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

TURCHIA – ITALIA 55-52 (8-8, 14-13, 14-16, 19-13)

Turchia: Buyuktuncel 26, Efeoglu 10, Tuna, Adiguzel 10, Kuntker 3, Cal ne, Vatan, Konan, Yigitoglu 6, Mestoglu ne, Ozcelik, Yildizoglu

Italia: Ferrari, Giordano 3, Berdini 3, Onojaife, Casarin 4, Virginio 2, Boglio 13, Maretto 2, Fantoma, Vincini 15, Loro 5, Faggian 5

Foto: fiba.basketball