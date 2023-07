Basket, Europei Under 20 2023: l’Italia reagisce e batte nettamente Israele! Maretto e Faggian sugli scudi

Reazione immediata dell’Italbasket agli Europei Under 20 in svolgimento ad Heraklion (Grecia). Gli Azzurrini di coach Alessandro Magro, dopo il ko di ieri contro il Belgio, sconfiggono nettamente Israele per 66-50 grazie ad un ottimo secondo tempo dove sono scappati nel punteggio senza mai concedere il fianco agli avversari. 1-1 è il record dei nostri portacolori, che chiuderanno la prima fase domani alle 15:00 – ora italiana – contro la Turchia.

Doppia cifra per Octavio Maretto con 10 punti, mentre Leonardo Faggian chiude con 9 punti a referto. Ad Israrele non bastano i 18 punti di Yaacov ed i 13 di Wolf per provare a ribaltare l’inerzia del match in proprio favore.

Ottimo avvio degli israeliani con Wolf e Yaacov (1-4), con gli Azzurri che vanno a bersaglio solo dalla lunetta (2-5). Un tap-in di Maretto ed un libero di Davide Casarin impattano nel punteggio (5-5) a -4’41” dalla prima sirena, con Daniel Wolf che si mette in proprio e piazza cinque punti per il +3 Israele (7-10). Faggian accorcia da due (9-10), mentre Tommaso Fantoma trova la bomba del nuovo pareggio (13-13). Andrea Loro fa 1/2 a cronometro fermo (14-13), ma Yaacov allo scadere segna in step-back per il 14-15 con cui si chiude la prima frazione.

Harel inaugura prontamente dall’arco le marcature del secondo quarto: Israele torna a +4 (14-18), con gli Azzurri che ricuciono lo strappo grazie ai liberi di Leonardo Faggian ed alla bomba di Alessandro Ferrari (18-20). L’ala della Scaligera Verona è spietato dalla lunga distanza: l’Italia opera il sorpasso (21-20), con gli avversari che ritornano davanti poco dopo (21-24). Nicola Giordano fa 2/2 a cronometro fermo e tiene i ragazzi di coach Magro a -1 (23-24), con Boglio che da tre riporta i nostri portacolori in vantaggio (26-24) a meno di quattro minuti dal termine del primo tempo. Botta e risposta suon di triple tra Yaacov e Nicola Virginio (29-27), mentre Octavio Maretto appoggia il pallone del +4 (31-27). La guardia in forza all’US Loreto brucia la retina da lontano (35-29), con Levin che risponde con la stessa moneta e tiene Israele ad un possesso pieno di svantaggio alla seconda sirena (35-32).

Gli Azzurri escono benissimo dall’intervallo lungo: break micidiale di 7-0 e primo vantaggio in doppia cifra del match (42-32). Gli israeliani faticano a trovare la via del canestro e si sbloccano dopo quasi cinque minuti dall’inizio della ripresa con Yaacov ma dalla lunetta (42-34). Gli Azzurri sembrano però aver cambiato decisamente marcia, e piazzano un nuovo parziale di 7-0 firmato Maretto-Berdini-Boglio (49-34): time-out immediato della panchina avversaria a -3’27” dalla terza sirena. Timida reazione israeliana con il layup di Berman ed i liberi di Yaacov (49-38), con il numero 31 che in penetrazione tiene i bianco-azzurri a -10 (50-40) all’ultima pausa breve del match.

Alfredo Boglio pesca Leonardo Faggian in area: il giocatore della Nutribullet Treviso timbra la prima segnatura del quarto conclusivo (52-40), con gli sfidanti che provano a rimanere aggrappati alla partita: due liberi di Levin ed un piazzato di Yaacov riportano Israele a -9 (55-46), costringendo il CT Alessandro Magro a chiamare time-out per schiarire le idee con i propri ragazzi. Messaggio recepito immediatamente con la penetrazione di Faggian (57-46), a cui risponde subito Wolf per il nuovo -9 (57-48). Schiacciata di Luca Vincini e +12 Italia (60-48), mentre Nicola Berdini arma il braccio dall’arco per la tripla del +15 (63-48): gli Azzurri spingono sull’acceleratore e provano a scappare, time-out Israele a meno di tre minuti dalla sirena finale. Israele batte un colpo con Goyte da due (63-50), ma la penetrazione di Davide Casarin ed il libero di Octavio Moretto fissano il punteggio finale sul 66-50 con cui l’Italia reagisce al ko di ieri e centra la prima vittoria agli Europei Under 20!

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-ISRAELE 66-50 (14-15, 21-17, 15-8, 16-10)

Italia: Boglio 7, Casarin 4, Ferrari 6, Giordano 3, Maretto 10, Berdini 6, Faggian 9, Fantina 3, Loro 1, Onjojaife 3, Vincini 6, Virginio 8.

Israele: Berman 2, Gol, Goyte 1, Mintz 2, Sommerfeld, Aizik 2, Dror, Harel 6, Levin 5, Wolf 13, Yaacov 18, Zipper 1.

Foto: fiba.basketball