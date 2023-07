NBA, Summer League: Nico Mannion si mette in mostra nel successo di Milwaukee contro Denver

Nella notte italiana sono andate in scena le prime partite della Summer League e tra i tanti giocatori che sono scesi in campo per cercare di mettersi in mostra c’è stato anche l’italiano classe 2001 Niccolò Mannion.

Il nuovo acquisto del Baskonia ha giocato per i Milwaukee Bucks e ha dato una grossa mano nella vittoria per 92-85 contro Denver. L’azzurro ha realizzato ben 16 punti (7/14 dal campo), 4 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi in meno di 29 minuti di gioco e ha anche regalato spettacolo con una schiacciata favolosa a difesa schierata.

Oltre a Mannion, è importante segnalare che è presente nella Summer League anche Matteo Spagnolo con i Timberwolves (ricordiamo che l’italiano è stato scelto proprio l’anno scorso dalla franchigia di Minnesota alla numero 50 del Draft). A differenza di Niccolò però, il classe 2003 non è entrato in campo questa notte nella vittoria della sua squadra contro i i New Orleans Pelicans (102-88).

Restando in tema Summer League, questa notte ha esordito anche l’attesissimo Victor Wembanyama con la maglia dei San Antonio Spurs, e non è andata benissimo. In un Thomas & Mack Center ricchissimo di pubblico, la franchigia texana ha vinto per 76-68 contro Charlotte, ma la prima scelta assoluta del Draft ha faticato parecchio in fase realizzativa, chiudendo con soltanto 9 punti con un deludente 2/13 dal campo. Meglio invece sotto gli altri aspetti, visto che il francese classe 2004 ha messo a referto 3 assist, 8 rimbalzi e 5 stoppate.

Credit: Ciamillo