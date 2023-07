Rugby a 7, Championship Series Amburgo femminile: vince la Francia, l’Italia chiude nona

Si è conclusa la seconda e ultima tappa delle Championship Series, il campionato europeo di rugby a sette e l’ultimo appuntamento si è giocato nel weekend ad Amburgo. In campo femminile trionfa la Francia (già vincitrice ad Algarve), mentre per l’Italia un nono posto finale (come in Spagna).

Le fasi a gironi vedono dominare Francia e Spagna, che chiudono a punteggio pieno le pool A e B. Nella pool A, alle spalle dei transalpini un buon Belgio, con due vittorie, e la Germania che chiude con un successo e una differenza punti di -33. Nella pool B, invece, dietro la Spagna c’è la Gran Bretagna con 2 vittorie, mentre la Repubblica Ceca chiude terza con un successo e -19 come differenza punti. Differenza punti che costa cara all’Italia, che nella pool C vede chiudere con due successi Irlanda e Polonia e alle azzurre non basta il successo con le irlandesi (24-19), perché i ko con Polonia (38-0) e Portogallo (17-10, evitabile) significano un -40 come differenza punti ed esclusione dai quarti di finale.

I quarti di finale vedono le vittorie di Francia (52-0 sulla Germania), Polonia (17-10 sulla Gran Bretagna), Spagna (12-10 alla Repubblica Ceca) e Belgio (22-19 sull’Irlanda). Per l’Italia, in corsa per il nono posto finale, nella semifinale arriva una bella vittoria per 29-7 sulla Svezia. Le semifinali, poi la Francia elimina la Polonia con un netto 49-7, mentre la Spagna supera il Belgio 17-12.

L’Italia ha chiuso il torneo al nono posto, prima come detto battendo la Svezia 29-7, poi nella finalina per il nono posto superando il Portogallo 28-19, con tanti rimpianti per il ko subito con le lusitane nella fase a gironi. Nella finalissima, infine, non fatica la Francia che batte la Spagna con un netto 26-7. Francia che bissa la vittoria di Algarve e vince la Championship con 40 punti, precedendo Spagna e Gran Bretagna affiancate a quota 30 punti. Per le azzurre un nono posto finale.

