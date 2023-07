Basket: Diego Flaccadori è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata: Diego Flaccadori è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano. Il play di Seriano, in provincia di Bergamo, ha firmato un contratto biennale con la società campione d’Italia ed andrà con ogni probabilità a sostituire il ruolo di Tommaso Baldasso nel gruppo degli italiani nella formazione di Ettore Messina.

Sicuramente è una grandissima occasione per Flaccadori per mettersi in mostra e giocare in un top club in Italia e che ha ambizioni importanti anche in Eurolega. Una competizione che ha già assaggiato con la maglia del Bayern Monaco nei suoi anni in Germania.

Flaccadori è stato un simbolo dell’Aquila Trento, raggiungendo anche per due volte la finale Scudetto. Tanta esperienza anche in EuroCup sempre con la Dolomiti Energia (oltre 70 partite) e nell’ultima stagione nel campionato italiano ha segnato 12.9 punti a partita con 4.6 assist di media.

Le prime parole di Flaccadori da neo giocatore dell’Olimpia Milano: “Sono contentissimo, emozionato e carico di approdare all’Olimpia. Provengo da un’esperienza che mi ha aiutato molto a costruire fiducia in me stesso e personalità. Penso sia il momento giusto per me di arrivare in una squadra così importante, non vedo l’ora di cominciare e di aiutare l’Olimpia a raggiungere i suoi obiettivi”.

Credit Ciamillo