Basket: Achille Polonara torna in Italia! È un nuovo giocatore della Virtus Bologna

Colpo importante della Virtus Bologna, che si assicura per le prossime due stagioni Achille Polonara. L’ala della Nazionale ha firmato un biennale con la formazione allenata da Sergio Scariolo e ritorna a giocare nel campionato italiano dopo gli anni trascorsi in Spagna, Turchia e Lituania.

Un acquisto sicuramente di grande spessore per la Virtus sia in ottica Eurolega sia in ottica Serie A, andando a rinforzare il gruppo degli italiani. Polonara arriva a Bologna con l’obiettivo di ritrovare un ruolo da protagonista principale, un po’ come lo era al Baskonia, con cui ha saputo vincere il campionato spagnolo.

In Turchia con le maglie di Fenerbahce ed Efes ha avuto un ruolo un po’ più marginale in due formazioni comunque di altissimo livello. Durante la scorsa stagione ha poi deciso di trasferirsi allo Zalgiris, riuscendo comunque a conquistare il titolo lituano.

In Italia ha vestito le maglie di Teramo, Varese, Reggio Emilia e Sassari e con quest’ultime due ha disputato per tre volte la finale Scudetto. Il Tricolore è sicuramente il grande obiettivo della Virtus Bologna, che ha perso quest’anno in gara-7 contro l’Olimpia Milano al termine di una serie davvero molto combattuta.

Prima dell’approdo a Bologna per Polonara, però, ci sarà l’avventura iridata con l’Italia. Il nativo di Ancona è praticamente certo di essere uno dei dodici di Gianmarco Pozzecco al Mondiale, dopo essere stato uno dei protagonisti delle nazionali che hanno disputato Olimpiadi ed Europei.

Credit Ciamillo