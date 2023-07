Baseball, Serie A 2023: San Marino vince la serie contro Parma, bene Nettuno

San Marino ottiene una vittoria pesantissima contro Parma e vince la serie nella sfida di lusso del penultimo turno della poule scudetto valida per il Campionato di Serie A 2023 di baseball.

I Campioni d’Italia in carica, dopo aver concluso positivamente gara-1 nella giornata di ieri hanno subito la rimonta degli avversari, abili a imporsi in gara-2 per 5-4 per poi però cedere il passo per 2-3 in una terza sfida tiratissima, risolta all’ottavo inning grazie al doppio di Joseph Timo e il punto di Gonzalez Taveras.

Vittoria facile poi per Grosseto, altro team impegnato nel gruppo G, il quale ha seminato Senago trionfando con 2-4 e con 1-3. Nel girone F ha completato a tripletta Nettuno, passando contro Godo per 2-3 e 2-4. Da segnalare poi l’ottima prova di Modena che ha regolato Ronchi per 8-2 e 4-3.

La Serie A tornerà il prossimo 4 agosto.

Foto: FIBS