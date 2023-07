Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari domenica 30 luglio, programma, tv, streaming

Proseguiranno oggi, domenica 30 luglio, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre quattro partite valide per la fase a gironi e il divertimento di certo non mancherà.

La giornata odierna si aprirà alle ore 6:30 italiane al Coopers Stadium di Adelaide (Australia) con Corea del Sud-Marocco, match che conterà per il girone H. Si proseguirà poi alle 9:00 con le partite Norvegia-Filippine e Svizzera-Nuova Zelanda: queste due sfide saranno valide per la terza giornata del gruppo A e saranno dunque determinanti per decretare quali squadre passeranno il turno (attualmente la classifica dice Svizzera 4 punti, Australia e Filippine 3 e Norvegia 1). Infine, alle 11.30 inizierà al Sydney Football Stadium di Sydney (Australia) l’incontro Germania-Colombia, che sarà valido, come nel caso del match Corea del Sud-Marocco, per la seconda giornata del girone H.

Per le partite odierne non è purtroppo prevista la copertura tv, ma tutte le sfide si potranno vedere in diretta streaming su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Domenica 30 luglio

Ore 6.30: Corea del Sud – Marocco (gruppo H, seconda giornata) al Coopers Stadium di Adelaide (Australia)

Ore 9.00: Norvegia – Filippine (gruppo A, terza giornata) all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda)

Ore 9.00: Svizzera – Nuova Zelanda (gruppo A, terza giornata) al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda)

Ore 11.30: Germania – Colombia (gruppo H, seconda giornata) al Sydney Football Stadium di Sydney (Australia)

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista alcuna copertura tv

Diretta streaming: FIFA+

Foto: LaPresse