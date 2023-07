Baseball, Serie A 2023: a San Marino il big match su Parma

La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A di baseball vede in campo, nella parte che si gioca di venerdì, il confronto d’alta classifica tra San Marino e Parmaclima. Match fondamentale, questo, perché con il successo sammarinese i ducali sono costretti a giocare il 4 agosto a Grosseto nel recupero.

Gli uomini di Doriano Bindi non fanno tanti sconti fin da subito: è decisivo in maniera immediata il fuoricampo da tre punti di Correa contro il lancio di Lugo. L’unico punto dei padroni di casa arriva nella terza ripresa, con Joseph che cade in un doppio gioco, ma riesce a far chiudere il giro del diamante a Battioni. Risultato: 3-1.

Quanto a Grosseto, invece, arriva la vittoria per 2-0 in casa di Senago, con il duplice effetto che la Tecnograniti finisce ultima nel girone G e che il confronto con Macerata nei playoff è sempre più all’orizzonte. In apertura triplo di Diaz e volata di sacrificio di Rodriguez per il primo punto della Big Mat, con il secondo che arriva nell’inning di chiusura con errori vari della difesa di casa.

A Nettuno, invece, basta un big inning, il secondo, con tre doppi e un singolo che valgono 5 punti generati da valide consecutive di Scerrato, Trinci, Zazza, Sellaroli e Grimaudo per battere Godo. Infine, Modena vince la partita più lottata contro Ronchi per 3-2; decisivi i primi due attacchi della Comcor con i singoli di Bonilla e Henriquez (questo da due punti).

Poule scudetto – risultati del venerdì sera della quarta giornata di ritorno

Gir. F: Comcor Modena-New Black Panthers Ronchi 3-2, Godo-Nettuno 0-5

Gir. G: Tecnograniti Senago-Big Mat Grosseto 0-2, Parma Clima-San Marino 1-3

Riposano Hotsand Macerata e UnipolSai Bologna.

Classifiche:

Gir. F: Macerata (19-2), .905; Nettuno (13-9), .590; New Black Panthers (9-13), .409; Modena (7-15), 318; Godo (5-14), .263;

Gir. G: San Marino (16-6), .727; Parma e Bologna (14-7), .667; Grosseto (7-14),. 333; Senago (1-18), .052.

Foto: FIBS / Corrado Benedetti