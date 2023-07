Baseball, Serie A 2023: San Marino pareggia la serie, bene Parma

San Marino pareggia la serie. In occasione di gara-2 i Campioni d’Italia in carica hanno infatti sconfitto la Fortitudo per 5-3 nel turno del venerdì dedicato alla Poule Scudetto della Serie A 2023 di baseball.

Un match molto combattuto quello delle due compagini, risolto soltanto nel finale dai ragazzi di Doriano Bindi, bravi a marcare ben quattro punti nel sesto inning, chiudendo dunque i conti con 5-3.

Tutto facile poi per Parma che, in scioltezza, ha superato per 0-4 Senago, trovando i punti-vittoria soltanto in una ripresa, precisamente nella quarta. Successo rotondo poi per Godo che in una partita a senso unico si è imposta per 11-0 su Modena, oltre che per Macerata, la quale ha regolato Nettuno per 11-5.

La Serie A di baseball tornerà domani, sabato 15 luglio.

