Baseball, Serie A 2023: Bologna batte San Marino nell’anticipo della seconda di ritorno

Successo per l’UnipolSai Fortitudo Bologna nell’anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie A 2023 contro San Marino. Al “Gianni Falchi” la lotta di testa per il girone G vede per ora le due squadre arrivare a una situazione che, grazie al 2-1 felsineo, diventa di totale equilibrio (11-5 per l’una e per l’altra).

Con Rivero da una parte e Kourtis dall’altra quali partenti, San Marino si fa vedere nel secondo inning, ma è il quarto a sbloccare le danze con i sammarinesi che si giovano di Gabriel Lino capace di colpire un fuoricampo che vale l’1-0.

Nella parte bassa della stessa ripresa, però, è pronto il recupero dei bolognesi, che vedono Helder tirare un singolo, rubare la base successivamente e poi sfruttare il singolo di Agretti, con due out a carico, per finire il giro del diamante: 1-1.

Non serve molto tempo affinché arrivi anche il secondo punto della Fortitudo, messo a segno da Albert dopo un quinto inning giocato con tanta tattica dai compagni, in testa Dobboletta e Dreni (volata di sacrificio per quest’ultimo che apre la via a ciò che diventa il punto). I padroni di casa mandano sul monte Robles al posto di Rivero: all’inizio ha più di qualche problema, ma dopo il doppio gioco su Leonora e Correa che chiude il sesto inning nel settimo tutto diventa più gestibile e arriva la vittoria.

Foto: FIBS / PhotoBass