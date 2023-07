Italia-Bulgaria oggi, Mondiali volley U21: orario semifinale, programma, tv, streaming

Oggi sabato 15 luglio (ore 16.00) si gioca Italia-Bulgaria, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale scenderà in campo dopo le tre vittorie ottenute nella seconda fase a gironi e partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un’avversaria storicamente rognosa.

Gli azzurri incroceranno l’altra compagine europea giunta a questo punto nel torneo, seconda nell’altro raggruppamento alle spalle dell’Iran. Alessandro Bovolenta e compagni andranno a caccia della qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente dell’altra semifinale tra Iran e Argentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA OGGI, MONDIALI VOLLEY UNDER 21

Sabato 15 luglio

Ore 16.00 Italia vs Bulgaria – Diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB