Baseball, Serie A 2023: San Marino in testa al girone G, per Modena quarti vicini

Si è giocata la terza giornata di ritorno in Serie A 2023, con diversi risultati da segnalare e, soprattutto, il passaggio al comando di San Marino nel girone G. Ma c’è anche da rimarcare come, nella lotta per entrare ai quarti di finale, Modena sia sempre più pronta a disputarli a scapito di Godo nel girone F.

Andiamo però con ordine partendo proprio da quest’ultimo raggruppamento, in cui la Comcor riesce a battere Macerata dando all’Hotsand il secondo dispiacere. Basta un 5-4 prevalentemente maturato nel secondo inning della gara del pomeriggio, dove arrivano tutti i cinque punti modenesi. Alla sera, nella quarta ripresa, la valida di Calasso manda a segno Bonilla e fa sognare ancora Modena, ma la reazione di Macerata è in formato 7-1.

Tra New Black Panthers Ronchi dei Legionari e Godo arriva il doppio successo dei primi: 2-1 nel pomeriggio, 9-5 alla sera e serie vinta dopo che, nella prima gara, era Godo ad aver avuto la meglio all’extra inning.

Passando al girone G, San Marino fondamentalmente esagera contro Senago: 16-1 e 5-0 i risultati dei due confronti odierni. Il colpo grosso lo fa Grosseto, perché la BigMat nel pomeriggio riesce ad avere la meglio sulla Fortitudo Bologna. Il 5-4 nei confronti dell’UnipolSai ha in Scull e Rodriguez gli eroi, via doppio e singolo decisivi. Poi i bolognesi si rimettono in carreggiata e vincono 9-2 in serata.

