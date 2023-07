Softball, Mondiali 2023 (gruppo C): tutto facile per il Giappone, vincono Canada e Italia

Si chiude la prima giornata a Castions di Strada, località in provincia di Udine che ospita da oggi il gruppo C della prima fase valida per i Campionati Mondiali 2023-2024 di softball.

Nessuna particolare sorpresa in questo day 1, dove a salire in cattedra è stato uno dei grandi favoriti del lotto, il Giappone. La compagine asiatica nello specifico ha regolato con un secco 16-2 la Nuova Zelanda, chiudendo i conti direttamente al quarto inning.

Meno rotondo, ma comunque netto il successo del Canada che, dopo due riprese terminate con un nulla di fatto, ha trovato la chiave giusta per imporsi contro le Filippine, arginandole per 5-0. Esordio vincente poi anche per le nostre azzurre che, nel match serale, sono riuscite a far valere tutta la loro forza con il Venezuela, superandolo per 2-4.

Domani, domenica 23 luglio, andranno in scena i seguenti match: Italia-Nuova Zelanda, Venezuela-Canada, Giappone-Filippine, Canada-Italia. Di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica provvisoria

MONDIALI SOFTBALL: I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA (GRUPPO C)

NUOVA ZELANDA-GIAPPONE 2:16

FILIPPINE-CANADA 0:5

VENEZUELA-ITALIA 2-4

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DEL GRUPPO C

# Team W L T PCT GB 1 CAN

Canada 1 0 0 1.000 0 1 JPN

Japan 1 0 0 1.000 0 3 ITA

Italy 0 0 0 .000 0.5 3 VEN

Venezuela 0 0 0 .000 0.5 5 NZL

New Zealand 0 1 0 .000 1 5 < PHI

Philippines 0 1 0 .000 1

Foto: WSBC