Volley, Fefé De Giorgi: “Dovevamo limitare Anderson, partita complicata: poco brillanti”

L’Italia è stata sconfitta dagli USA con un sonoro 3-0 (25-19; 25-18; 25-19) nella semifinale della Nations League 2023 di volley maschile. Gli azzurri non sono mai stati in partita contro gli americani e si sono dovuti arrendere in poco più di un’ora di gioco. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo domenica 23 luglio per fronteggiare il Giappone nella finale per il terzo posto, con l’obiettivo di salire sul podio per la prima volta nella storia in questo prestigioso torneo internazionale itinernate.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “È stata una partita complicata per alcune cose che gli USA hanno fatto molto bene, hanno tenuto un ritmo altissimo sia in difesa che in attacco, molto continui e noi meno brillanti. Serviva fare qualcosa in più, limitare Anderson, sfruttare qualche situazione, dal punto di vista tecnico è stata una partita complicata. Domani abbiamo una finale, per migliorare la posizione dello scorso anno, ora vediamo di recuperare e ci concentriamo sulla partita di domani. Il Giappone è una squadra che sta giocando bene, che difende molto, sarà una partita come quella giocata nelle Filippine, molto impegnativa dal punto di vista agonistico ed essere predisposti sulle azioni lunghe, è una squadra che difende tanto“.

Foto: FIVB