Baseball, Serie A 2023: Bologna vince la serie con San Marino, Parma in testa al girone G

Alla fine la spunta la Fortitudo. La squadra di Bologna ha vinto l’importantissima serie contro San Marino, big match del turno di questa settimana valido per la poule scudetto del Campionato di Serie A 2023 di baseball.

La compagine emiliana infatti, dopo aver vinto gara-1 e perso gara-2 si è resa artefice di una gara-3 di alto profilo, sconfiggendo i Campioni d’Italia per 8-2, risultato maturato grazie a un secondo inning estremamente proficuo, dove ha messo a referto quattro punti per poi allungare di due nella terza ripresa e aumentando di altre due unità nella quarta e nella sesta.

Tutto semplice per Parma che, in quella che è sembrata una formalità, ha firmato il tris su Senago timbrando un facile 0-9, balzando in testa alla classifica del gruppo G.

Nel girone F bene Macerata, saldamente al comando dopo aver regolato Nettuno per 3-11 e per 2-7. Godo ha infine chiuso in positivo la serie con Modena, passando per 2-1 vincendo gara-2 (2-1) e perdendo gara-3 (1-3). La Serie A tornerà il prossimo 21 lugli.

Foto: LaPresse