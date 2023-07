Volley femminile, Cina e Turchia si sfidano nella Finale di Nations League. Polonia e USA ko

Cina e Turchia si affronteranno nella Finale della Nations League 2023 di volley femminile, il massimo torneo internazionale itinerante i cui atti conclusivi stanno andando in scena ad Arlington (Texas, USA). La compagine asiatica disputerà il match per il titolo per la prima volta nella propria storia dopo i terzi posti raccolti nel 2018 e nel 2019. Le anatoliche giocheranno la seconda finale dopo aver perso quella di cinque anni fa contro gli USA. Avremo una vincitrice diversa dopo il tris delle americane e il sigillo dell’Italia dodici mesi fa.

La Cina ha sconfitto la Polonia per 3-0 (25-18; 25-23; 25-23). Le asiatiche, che ai quarti avevano eliminato il quotato Brasile, hanno preso il controllo in avvio dei tre set e poi sono riuscite a mantenere sempre il minimo vantaggio, non cedendo a livello mentale e agonistico nei frangenti più caldi. Le biancorosse, che avevano conquistato il primo posto nella fase preliminare e che erano reduci dal successo sulla Germania, si sono inchinate senza riuscire a impensierire le avversarie. La Cina è stata guidata dalle schiacciatrici Li Yingying (14 punti) e Wang Yunlu (13), 13 punti anche per la centrale Yuan Xinque e 9 marcature per l’opposto Gong Xiangyu. Alla Polonia non sono bastate la bomber Magdalena Stysiak (15) e la centrale Agnieszka Korneluk (13).

La Turchia ha battuto gli USA per 3-1 (25-21; 25-14; 24-26; 27-25). Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dal successo contro l’Italia ai quarti, hanno dominato i primi due set e hanno avuto due match point sul 24-22 nella terza frazione, salvo subire la rimonta delle padrone di casa. Sul 21-24 del quarto parziale gli USA, che ai quarti avevano liquidato il Giappone, hanno nuovamente recuperato e sul 25-24 hanno avuto l’occasione per trascinare la contesa al tie-break, fallendo però nell’intento. Prestazione lussuosa delle attaccanti Melissa Vargas (23 punti) ed Ebrar Karakurt (15 punti), oltre che della centrale Zehra Gunes (13 punti, 6 muri). Agli USA non sono bastate Khalia Lanier (18), Andrea Drews (14) e Alexandra Frantti (12).

Foto: FIVB