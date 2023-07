Beach volley, Campionato Italiano 2023. Rottoli/Piccoli la sorpresa di Beinasco! Caminati/Martino inarrestabili

Non c’è tempo per riposare nella lunga estate italiana del beach volley. Dopo le due tappe Gold di Palinuro e Montesilvano, ad ospitare la quarta tappa del campionato tricolore è la sabbia piemontese di Beinasco: oggi le sfide della prima giornata con tante sorprese e qualche conferma come quella di Martino/Caminati, già in semifinale nel torneo maschile e Frasca/Gradini che hanno raggiunto la semifinale e si confermano nel ruolo di favorite del torneo femminile.

Tra gli uomini Martino/Caminati piazzano il tris di vittorie, battendo, tra gli altri, i campioni italiani Abbiati/Andreatta che faticano a trovare il giusto ritmo ed escono al terzo turno perdenti per mano di Seregni/Saccardi. L’altra coppia semifinalista è quella composta da Bigarelli e Podestà che ogni anno trova il modo di puntare al podio con buona continuità e che a Beinasco potrebbe anche tentare il “colpaccio”, così come potrebbero provarci Ingrosso/Dal Molin, assieme per l’occasione, e bravi a risalire dal tabellone perdenti.

In campo femminile la coppia del giorno è sicuramente Rottoli/Piccoli che, con tre successi a fila, centrano la prima semifinale in stagione. Dall’altra parte del tabellone obiettivo semifinale centrato da Gradini/Frasca, grazie alla vittoria nel match of the day, nel secondo turno vincenti contro le redivive Toti/Aleggretti (ancora in corso) con un mirabolante 24-22 al tie break.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Tarsi/Bellucci-Pinali/De Leo 2-0 (21-11, 25-23), Taramasco/Balestra-Fabbri/Bastogi 2-0 (21-19, 21-18), Pozzi/Fioretta-Moroni/Andriescu 2-0 (21-16, 21-13), Rossetti/Travi-Di Silvestre/Ceccoli 0-2 (15-21, 17-21), Titta/Salema-Riviera/Canegallo 2-1 (18-21, 21-13, 15-12), Arbaney/Terzi-Ciavarella/Molinero 2-0 (21-14, 21-12), Cerri/Cerri-Paglia/Bolognesi 2-1 (21-17, 17-21, 15-13), Del Noce/Viale-Baini/Sansanelli 2-0 (21-17, 21-14), Bramante/Bramante-De Paola/Lupo 1-2 (19-21, 21-17, 7-15), Ulisse/Giuliani-Michieli/Leonelli 2-0 (21-10, 21-14), Cresto/Bissacco-Pistolesi/Arpino 0-2 (12-21, 17-21), Rugna/Lucca-Bellomo/Mazzotti 0-2 (20-22, 11-21)

Secondo turno qualificazioni: Tarsi/Bellucci-Taramasco/Balestra 2-0 (21-12, 21-13), Pozzi/Fioretta-Di Silvestre/Ceccoli 0-2 (20-22, 17-21), Titta/Salema-Arbaney/Terzi 2-0 (21-14, 21-8), Cerri/Cerri-Del Noce/Viale 0-2 (14-21, 12-21), De Paola/Lupo-Ulisse/Giuliani 1-2 (21-13, 18-21, 8-15), Pistolesi/Arpino-Bellomo/Mazzotti 0-2 (11-21, 19-21)

Primo turno vincenti: Andreatta/Abbiati-Di Silvestre/Ceccoli 2-0 (21-16, 21-18), Chinellato/Carucci-;artino/Caminati 0-2 (18-21, 21-23), Siccardi/Seregni-Bellomo/Mazzotti 2-1 (17-21, 21-15, 15-7), Titta/Salema-Krumins/Kessler 2-0 (25-23, 21-16), Ingrosso/Dal Molin-Ulisse/Giuliani 2-0 (21-18, 21-14), Mussa/Acerbi-Geromin/Camozzi 1-2 (24-26, 21-12, 10-15), Cravera/Crusca-Tarsi/Bellucci 2-0 (21-19, 27-25), Del Noce/Viale-Bigarelli/Podestà 0-2 (19-21, 17-21)

Secondo turno vincenti: Andreatta/Abbiati-Martino/Caminati 0-2 (19-21, 16-21), Siccardi/Seregni-Titta/Salema 0-2 (18-21, 18-21), Ingrosso/Dal Molin-Geromin/Camozzi 1-2 (19-21, 21-11, 9-15), Cravera/Crusca-Bigarelli/Podestà 0-2 (19-21, 18-21)

Primo turno perdenti: Del Noce/Viale-Tarsi/Bellucci 2-1 (19-21, 21-18, 15-7), Mussa/Acerbi-Ulisse/Giuliani 2-0 (23-21, 21-18), Krumins/Kessler-Bellomo/Mazzotti 1-2 (17-21, 21-18, 9-15), Chinellato/Carucci-Di Silvestre/Ceccoli 2-1 (21-23, 21-16, 15-11)

Secondo turno perdenti: Del Noce/Viale-Siccardi/Seregni 0-2 (14-21, 12-21), Mussa/Acerbi-Andreatta/Abbiati 0-2 (19-21, 18-21), Bellomo/Mazzotti-Cravera/Crusca 2-0 (21-10, 21-19), Chinellato/Carucci-Ingrosso/Dal Molin 0-2 (18-21, 11-21)

Terzo turno vincenti: Martino/Caminati-Titta/Salema 2-1 (17-21, 22-20, 15-10), Geromin/Camozzi-Bigarelli/Podestà 1-2 (21-12, 19-21, 11-15)

Terzo turno perdenti: Siccardi/Seregni-Andreatta/Abbiati 2-1 (18-21, 21-19, 15-13), Bellomo/Mazzotti-Ingrosso/Dal Molin 0-2 (13-21, 16-21)

Quarto turno perdenti: Siccardi/Seregni-Geromin/Camozzi, Ingrosso/Dal Molin-Titta/Salema

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Toti/Allegretti-Magi/Ujka 2-0 (21-6, 21-7), Tallevi Diotallevi/Saguatti-Mauro/Pizzato 1-2 (20-22, 21-16, 12-15), Colombi/Massi-Pescio/Giulisano 2-0 (21-17, 21-15), Valdora/Tagliapietra-Carpegna/Roscigno 2-1 (18-21, 21-14, 18-16), Di Prima/Guglielmo-Presotto/Frumento 2-0 (21-3, 21-9), Bertolotto/Biancini-Tonello/Fragonas 0-2 (19-21, 16-21), Pastorino/Aime-Centofanti/Andreutti 2-0 (21-14, 21-13), Caricchia/Marchelli-Zannino/Montedoro 0-2 (9-21, 15-21), Dalmazzo/Ferraris-Ruffini/Malacrida 2-0 (21-13, 21-11), Scalvini/Pedretti-Corveglio/Sarzotti 2-0 (21-14, 21-18), Molino/Fasano-Caimi/D’Orologio 2-0 (21-19, 21-16), Sorrentini/MaioranoBosscolo/Giacosa 0-2 (11-21, 18-21)

Secondo turno qualificazioni: Toti/Allegretti-Mauro/Pizzato 2-1 (20-22, 21-9, 15-11), Colombi/Massi-Valdora/Tagliapietra 2-1 (21-18, 18-21, 15-10), Di Prima/Guglielmo-Tonello/Fragonas 2-1 (18-21, 21-17, 15-11), Pastorino/Aime-Zannino/Montedoro 2-0 (21-9, 21-19), Dalmazzo/Ferraris-Scalvini/Pedretti 0-2 (19-21, 18-21), Molino/Fasano-Boscolo/Giacosa 0-2 (8-21, 12-21).

Primo turno vincenti: Frasca/Gradini-Angeloni/Cicola 2-0 (21-15, 21-13), Toti/Allegretti-Cavestro/Mancinelli 2-0 (21-15, 21-16), Annibalini/Barboni-Pastorino/Aime 2-0 (21-17, 21-17), Di Prima/Guglielmo-Breidenbach/Ditta 0-2 (11-21, 12-21), Franzoni/Gili-Scalvini/Pedretti 0-2 (18-21, 18-21), Cimmino/Shpuza-Leonardi/Balducci 2-0 (21-18, 21-18), Rottoli/Piccoli-Boscolo/Giacosa 2-0 (21-18, 21-16), Colombi/Massi-Arcaini/They 1-2 (21-16, 12-21, 9-15)

Secondo turno vincenti: Frasca/Gradini-Toti/Allegretti 2-1 (11-21, 21-12, 24-22), Annibalini/Barboni-Breidenbach/Ditta 2-1 (21-19, 15-21, 15-12), Scalvini/Pedretti-Cimmino/Shpuza 0-2 (12-21, 16-21), Rottoli/Piccoli-Arcaini/They 2-0 (21-19, 32-30)

Primo turno perdenti: Colombi/Massi-Boscolo/Giacosa 2-0 (21-15, 21-11), Leonardi/Balducci-Franzoni/Gili 1-2 (12-21, 21-17, 11-15), Di Prima/Guglielmo-Pastorino/Aime 2-1 (21-15, 18-21, 15-13), Cavestro/Mancinelli-Angeloni/Cicola 2-0 (21-15, 21-14)

Secondo turno perdenti: Colombi/Massi-Breidenbach/Ditta 2-1 (21-13, 16-21, 15-13), Franzoni/Gili-Toti/Allegretti 1-2 (16-21, 21-16, 9-15), Di Prima/Guglielmo-Arcaini/They 0-2 (17-21, 16-21), Cavestro/Mancinelli-Scalvini/Pedretti 2-0 (21-12, 21-17)

Terzo turno vincenti: Frasca/Gradini-Annibalini/Barboni 2-0 (21-18, 21-14), Cimmino/Shpuza-Rottoli/Piccoli 1-2 (21-16, 18-21, 8-15)

Terzo turno perdenti: Colombi/Massi-Toti/Allegretti 0-2 (14-21, 19-21), Arcaini/They-Cavestro/Mancinelli 2-1 (16-21, 21-15, 15-13)

Quarto turno perdenti: Toti/Allegretti-Cimmino/Shpuza, Annibalini/Barboni-Arcaini/They

