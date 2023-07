Basket femminile, Eurolega 2023-2024: Schio e Bologna già presenti nella fase a gironi

Saranno ancora il Beretta Famila Schio e la Virtus Segafredo Bologna a rappresentare i colori azzurri nella nuova stagione dell’Eurolega di basket femminile. L’Italia avrà dunque ancora due squadre al via della massima competizione continentale ed entrambe partiranno già dalla fase a gironi.

L’anno scorso Schio si è resa protagonista di una stagione semplicemente fenomenale, con le venete che sono state capaci di arrivare alle Final Four, concludendo poi al terzo posto. Un cammino meraviglioso quello del Famila, battuto in semifinale dalla corazzata Fenerbahce (partita comunque lottata) e poi ha battuto Praga nella finalina per un posto sul podio.

Per la Virtus è la seconda stagione consecutiva in Eurolega e sicuramente l’obiettivo di Bologna è quello di fare meglio dell’anno precedente. Zandalasini e compagni possono puntare a concludere tra le migliori quattro del proprio gironi, staccando così un biglietto per i playoff.

La squadra da battere sarà ancora il Fenerbahce, una vera e propria corazzata nel basket femminile europeo. Fari puntati anche sull’altra formazione turca, il Mersin. Saranno ben tre le squadre spagnole: Valencia, Saragozza e Salamanca.

SQUADRE PARTECIPANTI EUROLEGA BASKET FEMMINILE 2023-2024

Già presenti ai gironi

Fenerbahce Alagoz Holding (TUR)

Valencia B.C. (ESP)

LDLC ASVEL Feminin (FRA)

Beretta Famila Schio (ITA)

ZVVZ USK Praha (CZE)

AZS UMCS Lublin (POL)

Cukurova Basketbol Mersin (TUR)

Casademont Zaragoza (ESP)

Basket Landes (FRA)

SERCO Uni Gyor (HUN)

Virtus Segafredo Bologna (ITA)

Perfumerias Avenida Salamanca (ESP)

Villeneuve d’Ascq-LM (FRA)

Squadre ai preliminari

TTT Riga (LAT) – testa di serie

MKS Polkowice (POL) – testa di serie

DVTK Hun-Therm Miskolc (HUN) – testa di serie

ACS Sepsi-SIC (ROU)

London Lions (GBR)

Besiktas (TUR)

Credit Ciamillo