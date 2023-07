Badminton, Giochi Europei 2023: Axelsen, Marin e Tabeling/Piek conquistano gli ori dell’ultima giornata

Ultima giornata per quanto riguarda i Giochi Europei (European Games) 2023 in fatto di badminton. Assegnati gli ultimi tre ori, quelli del doppio misto, del singolare femminile e del singolare maschile, tutti con elementi di spicco ad aver conquistato il simbolo principe della vittoria.

A dare il via alla giornata è la finale di doppio misto, vinta dalla coppia olandese composta da Robin Tabeling e Selena Piek per 21-10 13-21 21-13 sui francesi Thom Gicquel e Delphine Delrue. Nella sostanza, a livello di favoriti del torneo, è stato ribaltato il pronostico tra i primi due.

Nessuna sorpresa invece in campo femminile: sono arrivate all’ultimo atto le due più quotate e la vincitrice è risultata essere anche la favorita della vigilia, la spagnola Carolina Marin. Per lei successo per 21-15 21-14 sulla danese Mia Blichfeldt.

Infine, tra gli uomini, sfida tra la stella dell’evento, il danese Viktor Axelsen, e il francese Christo Popov, che aveva già comunque compagnia sul podio grazie al fratello Toma Junior. Axelsen è costretto alla rimonta per vincere: 16-21 21-16 21-11, con Popov che però nel corso del secondo parziale conduceva per 8-2 prima di subire il prepotente ritorno del campione olimpico e mondiale.

Foto: European Games 2023