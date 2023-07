ATP Umago 2023, Simone Bolelli e Andrea Vavassori in finale: nel mirino il primo titolo

Il torneo di Umago è da sempre molto italiano. La città croata è molto vicina al confine con l’Italia, vicinissima all’Istria: tanti sono gli spettatori italiani che riempiono gli spalti del Plava Laguna Croatia Open Umag e ben tre gli azzurri che sono impressi nell’albo d’oro nel singolare maschile, ossia Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner.

Un torneo che ha garantito delle soddisfazioni anche al doppio: lo scorso anno hanno vinto il titolo Simone Bolelli e Fabio Fognini, rimontando da uno svantaggio di 0-6 nel tiebreak del secondo set e annullando sette match point. I “Chicchi” avevano vinto questo torneo anche nel 2011: oggi Bolelli va quindi a caccia del terzo titolo in questo ATP 250.

Insieme a lui non c’è Fognini, ma un altro italiano: Andrea Vavassori. I due giocano in coppia stabilmente dall’inizio della stagione sull’erba, avevano già raggiunto l’ultimo atto ad Halle, sconfitti solo da Melo e Peers, dopo aver superato coppie valide come Olivetti/Vega Hernandez e Demoliner/Mies. A Wimbledon sono stati eliminati ai sedicesimi da Griekspoor/Stevens, mentre questa settimana hanno lasciato solo un set a Jebavy e Lehecka.

Oggi in finale a Umago alle 16.30 affronteranno Blaz Rola e Nico Serdarusic partendo da favoriti per conquistare il primo titolo in coppia. Per Vavassori sarebbe il quarto titolo in doppio nel circuito maggiore, per Bolelli il dodicesimo: un duo che potrebbe tornare utile anche per le finali di Coppa Davis di Bologna, visto l’affiatamento mostrato in queste prime uscite.

