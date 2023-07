ATP Umago 2023, Popyrin e Prizmic ai quarti con Arnaldi, rinviato per pioggia Lehecka-Thiem

Ancora la pioggia a condizionare il torneo ATP di Umago. Questa volta è solo una partita a non essere nemmeno giocata, è il big match tra il numero 1 del tabellone Jiri Lehecka e Dominic Thiem, da cui uscirà l’avversario di Matteo Arnaldi ai quarti di finale.

Tra i match completati, oltre al derby azzurro vinto da Arnaldi su Flavio Cobolli, spicca il successo di Stan Wawrinka. Poca fatica per Stan The Man contro il qualificato Filip Misolic, battuto lasciandogli solo cinque giochi, per lui c’è Federico Coria, che non ha permesso il derby elvetico agli ottavi battendo Marc-Andrea Huesler.

Si compone invece il primo accoppiamento dei quarti di finale che vedrà protagonista Alexey Popyrin ed il giovanissimo padrone di casa Dino Prizmic. Il giovanissimo talento, dopo aver superato il connazionale Ajdukovic al debutto in quella che è stata la prima vittoria ATP, si toglie lo sfizio di superare anche l’ungherese Zsombor Piros, avanti a lui in classifica di quasi 160 posti. Ora per lui l’australiano di origine russa, che non ha lasciato scampo alla terza testa di serie Sebastian Ofner e che vuole la prima semifinale del suo 2023.

Tra le partite da recuperare oltre a quella di Cecchinato, Fabian Maroszan completa l’opera con Juan Manuel Cerundolo, in un proseguimento di match durato la bellezza di sei scambi per il 6-3 6-2 finale. Sorride anche Jaume Munar, che ha avuto bisogno del terzo set per avere ragione di Albert Ramos-Vinolas.

ATP UMAGO 2023, RISULTATI 26 LUGLIO

M. Cecchinato b. A. Shevchenko 4-6 7-6 6-3

F. Maroszan b. J. M. Cerundolo 6-3 6-2

J. Munar b. A. Ramos-Vinolas 6-3 3-6 6-3

A. Popyrin b. S. offner 6-4 6-1

S. Wawrinka b. F. Misolic 6-3 6-2

M. Arnaldi b. F. Cobolli 6-3 7-6

F. Coria b. M. A. Huesler 6-4 6-2

D. Prizmic b. Z. Piros 6-2 6-3

J. Lehecka D. Thiem RINVIATA

Foto: LaPresse